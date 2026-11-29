Seit 1819 baut die Pianofortemanufaktur Carl Sauter Klaviere. Doch zuletzt bröckelte die Nachfrage. Nun hat das Unternehmen Insolvenz angemeldet.

Der Jurist Alexander Lutz wurde als vorläufiger Insolvenzverwalter der Manufaktur Carl Sauter eingesetzt Geschäftsführer Christian Hott zeigt sich optimistisch, das Unternehmen zukunftsfähig neu aufzustellenDie Pianofortemanufaktur Carl Sauter aus dem baden-württembergischen Spaichingen bezeichnet sich selbst als „älteste Pianofortemanufaktur der Welt“.

Seit 1819 werden in der Kleinstadt an der Prim am Fuß des Dreifaltigkeitsberges Klaviere und Flügel gebaut. Ob das so bleibt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen: Das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Der Jurist Alexander Lutz, Partner der Kanzlei Ziefle Unger, wurde vom Amtsgericht Stuttgart als vorläufiger Insolvenzverwalter eingesetzt. Auslöser der Insolvenz sind nach Unternehmensangaben „stark gestiegene Kosten und eine anhaltend schwache Nachfrage“.

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Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der vergangenen Monate und Jahre hätten die Manufaktur vor große Herausforderungen gestellt. Dennoch zeigt sich Geschäftsführer Christian Hott optimistisch, dass ein Erhalt des Unternehmens gelingt und „die traditionsreiche Geschichte der ältesten noch produzierenden Pianofortemanufaktur der Welt fortgeschrieben werden kann“, wie es in einer Mitteilung heißt. Jetzt gelte es, „die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens zu nutzen, um das Unternehmen neu und zukunftsfähig aufzustellen“, kommentiert Hott.