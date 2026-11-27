Die Sauter Pianofortemanufaktur in Lindau droht die Pleite. Geschäftsführer Christian Hott nutzt das Insolvenzverfahren, um das seit 1819 bestehende Traditionsunternehmen und den Standort zu retten.

Die Sauter Pianofortemanufaktur in Lindau steht an der Schwelle zur Pleite. Das Unternehmen, das seit 1819 Klaviere und Flügel in Handarbeit fertigt, gilt als älteste noch produzierende Pianomanufaktur der Welt. Geschäftsführer Christian Hott hat nun offiziell bestätigt, dass die Manufaktur am Rande des finanziellen Zusammenbruchs steht und sofortige Maßnahmen ergreift.

Insolvenz als Strategie zur Sanierung

Christian Hott will das traditionelle Unternehmen und den Namen Sauter auf keinen Fall aufgeben. Stattdessen plant er, die Möglichkeiten des Insolvenzverfahrens strategisch zu nutzen. Das erklärte Ziel ist es, das Unternehmen neu aufzustellen und es zukunftsfähig zu machen. Dabei steht die Bewahrung der Marke, der Produkte sowie des gesamten Standorts im Mittelpunkt der Bemühungen. Hott betont in einer schriftlichen Mitteilung, dass er die notwendigen Voraussetzungen schaffen will, um eine langfristig erfolgreiche Fortführung der Produktion zu gewährleisten.

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Produktion und Preise im Detail

Die genaue Anzahl der Mitarbeiter, die für Sauter tätig sind, wurde noch nicht publik gemacht. Ebenso bleibt unklar, wie viele Arbeitsplätze aktuell gefährdet sind. Laut Angaben des Magazins WirtschaftsWoche fertigt die Manufaktur jährlich etwa 400 Klaviere und 40 Flügel. Bei diesen Instrumenten handelt es sich durchgängig um Premiumprodukte, die einem hohen Anspruch gerecht werden müssen. Die Preise für ein Klavier liegen zwischen 15.000 und 36.000 Euro. Für einen Konzertflügel können Kunden bis zu 200.000 Euro ausgeben.

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Geschichtliche Wurzeln und Handwerkskunst

Die Historie des Unternehmens reicht bis in das Jahr 1819 zurück, als Johann Grimm in seiner Heimatstadt mit dem Bau von Tafelklavieren startete. Der Schreinergeselle hatte zuvor ab 1813 in Wien bei Johann Andreas und Nanette Streicher das Klavierbauhandwerk erlernt. Diese Werkstätte in der österreichischen Hauptstadt war für ihre hochwertigen Instrumente bekannt, die sie unter anderem für Ludwig van Beethoven anfertigten. Aus der kleinen Werkstatt von Grimm entwickelte sich im Laufe der Generationen eine international renommierte Klaviermanufaktur.

Zukunftspläne und Standorterhalt

Die Stadt am Fuß des Dreifaltigkeitsbergs hat eine lange Tradition im Musikinstrumentenbau. Die Sauter Pianofortemanufaktur ist dabei ein zentraler Pfeiler dieser Geschichte. Durch den Einsatz des Insolvenzverfahrens soll versucht werden, die handwerkliche Qualität und die internationale Reputation der Marke zu sichern. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Sanierungsmaßnahmen in der Praxis auswirken werden. Der Fokus liegt derzeit eindeutig darauf, die Existenzgrundlage des Unternehmens zu erhalten und den Ruf des Standorts zu bewahren.