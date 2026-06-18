Savage House - Brutaler Realitätscheck des 18. Jahrhundert‑Adels

Der britische Kostümfilm "Savage House" enthüllt die gnadenlose Seite des englischen Adels im 18. Jahrhundert. Mit Richard E. Grant und Claire Foy im Hauptcast bietet er eine beißende Satire, die politische Unruhen, Seuchen und aristokratische Arroganz sachlich beleuchtet - ein Muss für Liebhaber anspruchsvoller Historien‑Dramen.

Der neue britische Kostümfilm " Savage House " wirft einen scharfen Blick auf das adlige Leben im England des 18. Jahrhundert s und bietet damit einen erfrischend realistischen Gegenpol zu romantisierten Serien wie "Downton Abbey" oder "Bridgerton".

In einer Ära, in der opulente Perücken und prunkvolle Gewänder das tägliche Bild bestimmen, lässt der Film die glänzende Oberfläche hinter sich und zeigt die brutale Realität einer Gesellschaft, die von politischer Instabilität, Seuchen und innerer Korruption geprägt ist. Während Pocken das Land erschüttern und der jakobinische Aufstand die bestehenden Machtstrukturen ins Wanken bringt, scheinen Sir Chauncey und Lady Savage völlig unbeeindruckt von den dramatischen Ereignissen um sie herum zu sein.

Ihre Gleichgültigkeit spiegelt eine tiefe Arroganz wider, die das Haus ihrer Familie zu einem Symbol für die kaltherzige Selbstgefälligkeit des Adels macht.



Die Hauptrollen werden von Richard E. Grant und Claire Foy verkörpert, zwei Schauspielern, die bereits durch ihre eindrucksvollen Darstellungen in internationalen Produktionen Bekanntheit erlangt haben. Grant, dem vielen Zuschauern aus "Downton Abbey" noch als charismatischer Gaststar im Gedächtnis ist und der für seine Nebendarstellung in "Can You Ever Forgive Me?

" eine Oscar-Nominierung erhielt, verleiht Sir Chauncey das nötige trockene Gewicht und die zynische Autorität, die die Figur verlangt. Claire Foy, die durch ihre preisgekrönte Darstellung von Queen Elizabeth II. in "The Crown" weltweite Anerkennung erlangte, setzt als Lady Savage eine Mischung aus kalter Eleganz und manipulativer Macht ein, die das Publikum in einen Strudel aus Arroganz und Selbstbetrug zieht.

Das Zusammenspiel der beiden Hauptdarsteller schafft ein selten so pointiertes Duo, das die feinen Nuancen einer adligen Gesellschaft enthüllt, die mehr von Fassade als von Substanz lebt.



"Savage House" wird in Deutschland ab sofort exklusiv in den Kinos gezeigt und hat bereits in den USA eine R‑Rating erhalten, das in etwa einer FSK‑16 oder sogar FSK‑18 Freigabe entspricht.

Interessanterweise erhielt der Film in Deutschland jedoch eine altersfreie Freigabe ab 12 Jahren, wodurch er ein breiteres Publikum erreichen kann, das an anspruchsvollen Kostümdramen Interesse hat. Wer nach dem Trailer neugierig geworden ist, wird feststellen, dass der Film weit mehr als nur nostalgische Samtvorhänge und romantische Schauplätze zu bieten hat - er präsentiert eine bissige Satire, die das adlige Establishment auf die Probe stellt und die Zuschauer dazu zwingt, die historischen Stereotype zu hinterfragen.

Die Kombination aus historischer Authentizität, scharfen Dialogen und einer starken schauspielerischen Besetzung macht "Savage House" zu einem Muss für alle, die Kostümdramen mit einem kritischen Blick auf Macht und Moral suchen





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