Der private Superbike-Test in Jerez wird am Donnerstag fortgesetzt. Detaillierte Bilder zeigen auffällige Neuerungen bei BMW, während Honda weiterhin Geheimniskrämerei betreibt.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Der Jerez-Test wird von Bimota organisiert. Das von Provec Racing organisierte Werksteam buchte die andalusische Piste von Dienstag bis Donnerstag dieser Woche, doch am ersten Tag waren nur die Testfahrer Xavi Fores und Florian Marino auf der Strecke. Seit Mittwoch testen die Einsatzfahrer sowie die Werksteams von Kawasaki, BMW, Honda und Yamaha. Einziges Ducati-Team beim Test ist Marc VDS.

Advertisement

Advertisement

Ebenfalls anwesend sind auch Supersport-Teams von Kawasaki und Yamaha. Da die mit Spannung erwarteten Superbike-Debüts von Supersport-Weltmeister Albert Arenas sowie von Brad Binder , Franco Morbidelli und Jack Miller erst im Dezember nach dem MotoGP-Finale in Valencia stattfinden, sind die Augen beim aktuellen Test auf die technischen Neuerungen für die Superbike-WM 2027 gerichtet. Noch ungewohnt sind die Farben von Michelin im Fahrerlager.