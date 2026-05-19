SC DHfK Coach: "Denn man weiß nie, was passiert" - Bundesliga Relegation

The current coach of the SC DHfK team, Frank Carstens, discusses the pressure of faced with relegation and the need to remain focused on controlling what they can impact in the upcoming Bundesliga relegation playoff match against MT Melsungen.

NEWS TEXT: deshalb klar. Allein mit drei Siegen wird die Klasse wohl am Ende zu halten sein. Klingt nach einem schier ausweglosen Unterfangen... Schon die Aufgabe am Donnerstag (19 Uhr, Quarterback Immobilien Arena) gegen die MT Melsungen wird ein Brett.

Oder wie es Trainer Frank Carstens salopp formuliert: "Die bringen eine Menge Fleisch mit.

" Damit zielt er auf die Hünen im Kader der Nordhessen -- allen voran 2,15m-Koloss Dainis Kristopans (35). Der Klub hat die Begegnung zum Alles-oder-Nichts-Spiel erklärt. Eine Niederlage darf es nicht geben. Geschäftsführer Karsten Günther: "Ich wünsche mir, dass wir – Publikum und Mannschaft – es annehmen wie drei Playoff-Spiele.

Wir haben noch etwas zu gewinnen. Es gilt, als Einheit aufzutreten – sowohl auf dem Feld als auch ringsrum. Dann ist in dieser Halle alles möglich.

" Klar ist bereits, dass der SC DHfK auch bei Abstieg weiter dort spielen wird. Der Vertrag wurde verlängert. Matthias Kölmel, Chef der Betreibergesellschaft ZSL: "Völlig egal, in welcher Liga es weitergeht: Wir sorgen dafür, dass die Halle weiterhin bereit ist und möglichst viele Fans ins grün-weiße Wohnzimmer kommen.

" Doch noch glimmt der klitzekleine Hoffnungsfunke auf den Klassenerhalt. Carstens: "Wir müssen im HIER und JETZT bleiben. Denn man weiß nie, was passiert. Man konzentriert sich am besten darauf, was man selber beeinflussen kann – das ist die eigene Leistung und sonst gar nichts.





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