Trainer Frank Carstens vom SC DHfK Leipzig beendet das Wechsel-Experiment bei den Siebenmetern. Rechtshänder Staffan Peter übernimmt die Hauptlast mit 19 verwandelten Würfen.

Der SC DHfK Leipzig hat sein experimentelles System bei der Ausführung von Siebenmeter n offiziell beendet. Trainer Frank Carstens verzichtet nun auf das zuvor angewendete Konzept des wechselnden Schützen, das er sich ursprünglich vom HSV Hamburg abgeguckt hatte. Ziel war es ursprünglich, den Druck auf die einzelnen Akteure zu verteilen, um die Trefferquote zu stabilisieren.

Das Ende des Wechsel-Experiments

Carstens erklärt, dass die Strategie ihre Wirkung verliert hat und man nun zum etablierten System zurückkehrt. Das Experiment, bei dem für jeden einzelnen Strafwurf ein anderer Spieler antreten durfte, sollte die psychologische Belastung für die einzelnen Schützen reduzieren. In der Praxis hat sich diese Methode jedoch nicht als effektiv erwiesen, sodass der Coach dieses Kapitel nun endgültig als abgeschlossen betrachtet.

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Die erhoffte signifikante Verbesserung der Siebenmeter-Quote blieb trotz der Anpassung aus. Da der Abstieg aus der stärksten Liga der Welt damit nicht verhindert werden konnte, hat Carstens die Strategie aufgegeben. Die Mannschaft kehrte somit zu einer stabileren Struktur bei der Ausführung der Elfmeter zurück.

Staffan Peter übernimmt die Hauptrolle

Als direkter Nachfolger für die Strafwürfe wurde der Rechtsaußen Staffan Peter identifiziert. Er hat sich im Training und in den Spielen als verlässliche Anlaufstelle für diese kritischen Situationen herauskristallisiert. Carstens hat die Verantwortung für die Siebenmeter nun klar an diesen einen Spieler delegiert.

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Peter ist mit insgesamt 65 Treffern derzeit der beste Schütze der gesamten Mannschaft. Von diesen Treffern entfallen 19 auf verwandelte Siebenmeter. Diese Zahlen unterstreichen seine offensive Bedeutung für den Verein, auch wenn die Quote bei den Freiwürfen noch Potenzial nach oben besitzt.

Schwächen bei der Erfolgsquote

Trotz seiner Führungsposition in der Torschützenliste liegt die Erfolgsquote von Staffan Peter bei den Siebenmetern bei nur 79 Prozent. Der Coach bezeichnet diese Quote als ausbaufähig. Ein Wert von 79 Prozent bedeutet, dass in fast einem von vier Fällen der Strafwurf nicht erfolgreich abgeschlossen wurde.

Diese Statistik zeigt, dass auch mit dem festen Schützen noch erhebliche Verbesserungspotenziale bestehen. Die Enttäuschung über den Abstieg und die ineffektive Strategie im Experiment haben gezeigt, dass Präzision bei den wichtigen Wörfen entscheidend ist, um in der Konkurrenz zu bestehen.

Zukünftige Schwerpunkte im Training

Parallel zur Klärung der Schützenfrage arbeitet das Team intensiv an einem weiteren kritischen Aspekt: den Siebenmetern ohne Ball. Carstens gibt an, dass hier im Moment viel训练的 (Training) stattfindet, um die Situation auf beiden Seiten des Spiels zu verbessern.

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Dieser doppelseitige Ansatz zielt darauf ab, die eigenen Chancen durch bessere Torgefährlichkeit zu erhöhen und gleichzeitig unnötige Fouls zu vermeiden. Die Vermeidung von Strafwürfen für den Gegner wird als ebenso wichtig erachtet wie die sichere Ausführung der eigenen Würfe. Dieses balancierte Konzept soll die Mannschaft zukünftig widerstandsfähiger machen.