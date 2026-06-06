Der SC DHfK Leipzig muss am Sonntag gegen den neuen Meister SC Magdeburg antreten, was eine sehr schwierige Aufgabe ist. Die Leipziger werden emotional und körperlich präsent sein müssen, um gegen die Kampfkraft der Mindener zu bestehen. Außerdem müssen Lösungen gegen die Deckung der Mindener gefunden werden, um zu Abschlüssen zu kommen und wenige technische Fehler zu machen.

Der Doppel-Oscar für die beste Dramaturgie und das beste Drehbuch wird für die Arbeit am SC DHfK Leipzig vergeben. Die Mannschaft, die als zweiter Absteiger in die 2.

Liga gefallen ist, wird am Sonntag (ab 15 Uhr) an zwei Spielorten gegen den SC Magdeburg antreten. Die HSG Wetzlar steht noch auf Rang 16 und muss den neuen Meister Magdeburg empfangen, was eine sehr schwierige Aufgabe ist. GWD Minden liegt punktgleich auf Rang 17 und muss in Leipzig antreten. Die Partie wird von einer interessanten Konstellation geprägt sein, da der ehemalige Trainer der Leipziger, Frank Carstens, nun mit seiner neuen Mannschaft gegen seinen Ex-Klub antreten wird.

Carstens warnt vor der Herausforderung, die Minden darstellt, und betont, dass die Leipziger emotional und körperlich präsent sein müssen, um gegen die Kampfkraft der Mindener zu bestehen. Außerdem müssen Lösungen gegen die Deckung der Mindener gefunden werden, um zu Abschlüssen zu kommen und wenige technische Fehler zu machen. Die Leipziger haben von 33 Spielen nur drei gewonnen und müssen daher alles tun, um Minden punktlos aus Sachsen zu schicken.

Der tschechische Rückraum-Linkshänder Tomas Piroch (26) ist sich mit der HSG Wetzlar ab Sommer so gut wie einig und wird bestimmt nicht zu einem künftigen Zweitligisten wechseln wollen.





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