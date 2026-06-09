SC DHfK Leipzig: Kapitän Lukas Binder freut sich auf die 2. Liga und das klare Ziel Wiederaufstieg

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga blickt Lukas Binder vom SC DHfK Leipzig optimistisch auf die kommende Saison in der 2. Liga. Der Kapitän erklärt, warum das klare Ziel des direkten Wiederaufstiegs für den Verein und die Mannschaft wichtig ist und wie man mit einem Großteil des Bundesliga-Kaders sowie jungen deutschen Spielern eine neue Kultur aufbauen möchte, ähnlich wie beim VfL Gummersbach.

Der Abstieg aus der Bundesliga ist für den SC DHfK Leipzig eine schwierige Herausforderung, doch Kapitän Lukas Binder blickt bereits mit großer Vorfreude auf die neue Saison in der 2.

Liga. Aus einem ganz einfachen Grund, wie er erklärt: "Es ging ja bei uns oftmals um das Thema Zielfindung. Wir waren mal Achter und auf einmal wurde von Europa gesprochen. Dann ist alles eingestürzt und jeder dachte: Oh Gott!

Ich finde es schön, dass es jetzt wieder ein Ziel gibt und man kann als Absteiger kein anderes Ziel formulieren, als gleich wieder aufzusteigen.

" In so einer Stadt wie Leipzig und mit einer Mannschaft, wie wir sie haben, kann es auch nur dieses Ziel geben. 13 Spieler, die in der abgelaufenen Saison mit dem SC DHfK in der Bundesliga gespielt haben, bleiben auch in der 2. Liga beim Verein. Und auch wenn das Team oftmals die Qualität für die Bundesliga vermissen ließ, ist es doch der Topfavorit für den direkten Wiederaufstieg im nächsten Jahr.

Lukas Binder betont: "Ich freue mich einfach, der Gejagte zu sein, der Favorit zu sein. Wir haben einen anderen Leistungsdruck als in der Bundesliga. Ich weiß auch nicht, ob es besser gewesen wäre, jetzt noch mal Drittletzter zu werden und nächstes Jahr wieder rumzudümpeln. Dieser krasse Cut jetzt ist Horror, ja.

Aber vielleicht ist es wirklich langfristig so, dass uns dieser Schritt zurück wieder zwei, drei Schritte nach vorn bringt.

" Binder verweist dabei auf das Beispiel eines anderen Bundesligaklubs, der einen ähnlichen Weg ging: "Ähnlich wie beim VfL Gummersbach. Das glaube ich tatsächlich. Ich freue mich, mit unserer Mannschaftsstruktur im nächsten Jahr, mit einigen jungen deutschen Spielern, wieder eine Kultur, die uns in Leipzig lange gefehlt hat, wieder aufzubauen.

" Gummersbach stieg 2019 aus der Bundesliga ab, schaffte den direkten Wiederaufstieg allerdings erst drei Jahre später. In der aktuellen Saison kam der Traditionsklub als Bundesliga-Vierter ins Ziel, was Binder als positives Beispiel dafür sieht, dass ein Abstieg langfristig sogar zu mehr Stabilität und Erfolg führen kann. Die Mannschaft des SC DHfK Leipzig hat also trotz des bitteren Abstiegs eine klare Perspektive. Mit einem Großteil des Kaders, der bereits Bundesliga-Erfahrung besitzt, und der Favoritenrolle in der 2.

Liga geht es darum, die entstandene Lücke schnell zu schließen und die Mannschaft kulturell weiterzuentwickeln. Lukas Binders optimistische Einschätzung zeigt, dass der Schritt in die Zweitklassigkeit nicht nur als Rückschlag, sondern auch als Chance gesehen wird, um mit einer bewussten Mannschaftsstruktur und jungen deutschen Spielern nachhaltig wieder aufgebaut zu werden - ganz im Sinne des Vorbilds aus Gummersbach





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