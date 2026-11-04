Geschäftsführer Karsten Günther von SC DHfK Leipzig bewertet die Hinrunde, erklärt die Strategie für den direkten Wiederaufstieg und nennt konkrete Ziele bis 2036.

Der SC DHfK Leipzig steht nach zehn absolvierten Spielen der zweiten Liga auf dem dritten Platz der Tabelle. Geschäftsführer Karsten Günther bewertet diese Position als direkte Schlagdistanz zu den ersten beiden Aufstieg splätzen, betont jedoch gleichzeitig, dass das Team sein Potenzial noch nicht vollständig ausgeschöpft hat. Trotz der positiven Tabellenposition gibt es deutliche Hinweise auf Unstetigkeit in der Leistungsdarstellung, was eine intensive Analyse der bisherigen Spiele erforderlich macht.

Analyse der ersten zehn Zweitligaspiele

Karsten Günther stellt fest, dass das Team gegen direkte Konkurrenten wie Minden, Lübeck oder Dresden sein bestes Saisonspiel gezeigt hat und demonstrierte, welches Niveau möglich ist. Diese Siege unterstreichen die grundlegende Konkurrenzkraft des Kaders in der zweithöchsten Spielklasse. Gleichzeitig weisen drei verlorene oder enttäuschende Partien - das Pokalspiel in Essen, das Heimspiel gegen Dormagen sowie das Auswärtsspiel in Dessau - auf erhebliche Verwundbarkeiten hin. Günther fordert daher ein deutlich höheres Energielevel, bei dem jedes Spiel als Highlight gefeiert wird.

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Die Konstanz in den Leistungen muss nach Ansicht des Geschäftsführers vor allem durch die Leistungsträger im Team verbessert werden. Der schwedische Spieler Staffan Peter hebt sich dabei als einziger Akteur hervor, der bereits am Optimum seiner Fähigkeiten angekommen ist. Für alle anderen Mitspieler gilt es, dieses Niveau zu erreichen, um die Schwankungen in der Performance auszugleichen. Das gesamte Umfeld des Vereins ist gleichermaßen aufgefordert, die Leidenschaft und Intensität der Gegner mitzutragen.

Strategie zum direkten Wiederaufstieg

Nach dem Abstieg hatte sich der Verein selbst als Nummer 19 der Bundesliga eingestuft, eine Aussage, die Karsten Günther nicht bereut. Im April wurde klar kommuniziert, dass alle Ressourcen gebündelt werden, um schnellstmöglich in die erste Liga zurückzukehren und bestehende Strukturen von der Akademie bis zur Spielstätte zu erhalten. Es gab zwei Szenarien: einen vorzeitigen Verzicht mit einem dreijährigen Neustart in Markranstädt oder den Kampf bis zur letzten Sekunde mit anschließendem sofortigen Wiederaufstieg. Der Verein entschied sich eindeutig für den zweiten Weg.

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Günther räumt ein, dass die notwendige Intensität nicht von allen externen Beobachtern sofort erkannt wurde. Es bedürfe möglicherweise zweier oder dreier Erfahrungen dieser Art, um die volle Dringlichkeit der Situation einzuschätzen. Dennoch sei dies egal, da die Mannschaft selbst die intensivste in der Liga sei und am meisten in jeden einzelnen Sieg investiere. Bei Anpfiff müssten die Namen der Gegner in Vergessenheit geraten und reine Gier sowie Leidenschaft bestimmen das Geschehen auf dem Feld.

Finanzen, Fans und langfristige Visionen

Die finanziellen Mittel des Vereins müssen realistisch eingeordnet werden. Nur 50 Prozent der verfügbaren Summe, also 2,5 Millionen Euro, stehen tatsächlich für die Bundesligamannschaft zur Verfügung. Damit liegt der SC DHfK zwar an der Spitze der Liga, doch kaum ein anderes Team hat so viel Konkurrenz um die Unterstützung in der Stadt wie Leipzig. Die Fans leisten einen fantastischen Support, wobei die 3000 Zuschauer nicht wegen der Gegner, sondern rein für den Verein kommen. Zufriedenheit ist dennoch fehl.amend; mehr soll erreicht werden.

Das langfristige Ziel des Vereins lautet, unabhängig vom kurzfristigen sportlichen Erfolg zu werden, um mittelfristig etwas Stabileres und Erfolgreicheres aufzubauen. In Leipzig soll dauerhaft Spitzenhandball angeboten und regionales Talent so ausgebildet werden, dass der Sprung ins Bundesligateam und ans Nationalteam gelingt. Konkreter Meilenstein ist die Vision, dass im Jahr 2036 zwei Handball-Olympiasieger vom SC DHfK stammen und in einer neuen Halle in der stärksten Liga der Welt auflaufen.

Zukunftsplanung und Trainer-Frage

Bis zum Jahreswechsel wird voll durchgezogen, danach erfolgt eine gemeinsame Besprechung über die weitere Vorgehensweise im Sommer. Karsten Günther arbeitet gerne mit Frank zusammen, der Ruhe ausstrahlt, ehrlich ist und eine hervorragende Verbindung in den Nachwuchsbereich pflegt. Die Konzentration liegt aktuell zu hundert Prozent auf den nächsten Aufgaben. Spätestens zum Start der Rückrunde sollen alle Fragen zur Zukunft geklärt sein, um krisenfest zu werden und die angestrebte Entwicklung nachhaltig zu sichern.