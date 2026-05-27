SC DHfK Leipzig plant den sofortigen Wiederaufstieg mit neuem Etat und talentierten Neuzugängen

Der SC DHfK Leipzig steht nach dem Abstieg aus der Handball-Bundesliga vor einem Neuaufbau. Mit einem Gesamtetat von fünf Millionen Euro, darunter 2,5 Millionen für das Team, soll der direkte Wiederaufstieg gelingen. Der Verein gab Vertragsverlängerungen und Neuzugänge bekannt, darunter Fritz-Leon Haake vom Zweitligisten Dessau-Roßlau.

Der SC DHfK Leipzig steht nach dem Abstieg aus der Handball - Bundesliga vor einem umfassenden Neuaufbau. Der Klub hat am Mittwoch mehrere Personalentscheidungen bekannt gegeben, die den sofortigen Wiederaufstieg im nächsten Jahr ermöglichen sollen.

Mit einem Gesamtetat von fünf Millionen Euro, davon 2,5 Millionen allein für die Mannschaft, will Leipzig die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen. Trotz des sportlichen Rückschlags zeigt sich der Verein optimistisch, dass der Kader in seiner Grundstruktur erhalten bleibt und durch gezielte Neuzugänge verstärkt wird. Besonders hervorzuheben ist die Verpflichtung des Spielmachers Fritz-Leon Haake, der vom Zweitliga-Konkurrenten Dessau-Roßlau kommt. Für den 21-Jährigen soll Leipzig eine Ablösesumme im Bereich von 100.000 Euro zahlen, was im Handball eine beachtliche Investition darstellt.

Haake wird künftig an der Seite des etatmäßigen Spielmachers Dean Bombac agieren und soll das Aufbauspiel der Leipziger beleben. Neben Haake wurden die Verträge von Matej Klima, Luka Rogan und Blær Hinriksson verlängert - letzterer war in der vergangenen Saison eine wichtige Stütze auf der linken Rückraumseite. Auch Kapitän Lukas Binder und Tom Koscheck bleiben dem Klub auf Linksaußen erhalten, während die Rechtsaußen-Position mit Staffen Pater und Anton Voss besetzt ist.

Im Tor kommt Anadin Suljakovic vom Bundesligisten HSG Wetzlar, um die Lücke zu schließen, die Tomas Mrkva hinterlässt. Domenico Ebner hingegen wechselt nach Lemgo, was ein Verlust für die Leipziger Defensive darstellt. Weitere wichtige Personalien betreffen den Kreis und den Rückraum. Neben Luka Rogan bleibt auch Moritz Preuss dem Verein treu, während Tim Hertzfeld von Dessau-Roßlau neu hinzustößt und ein Zweitspielrecht erhält.

Auf der rechten Rückraumseite hat Nationalspieler Franz Semper seinen Vertrag verlängert, und mit Finn Schroven (22) vom TSV Bayer Dormagen wurde ein talentierter Ersatz für den scheidenden Tomas Piroch gefunden. Piroch wird nach Wetzlar gehen. Auf der linken Seite stehen Klima und Hinriksson zur Verfügung, während William Bogojevic und Adam Lönn den Klub verlassen. Marko Mamic, der zuletzt verletzungsbedingt pausierte, zieht es offenbar zurück nach Kroatien, obwohl eine abschließende Entscheidung noch aussteht.

Urgestein Lucas Krzikalla erhält keinen neuen Vertrag und wird den Verein nach vielen Jahren verlassen. Alle Spieler haben nun noch die Möglichkeit, sich in den letzten beiden Saisonspielen gegen Lemgo und Minden mit einem versöhnlichen Abschluss aus der Bundesliga zu verabschieden. Der Kader für die kommende Zweitligasaison steht damit weitgehend fest. Der SC DHfK Leipzig setzt auf Kontinuität und junge Talente, um den Wiederaufstieg zu schaffen.

Die Verantwortlichen um Geschäftsführer und Trainer sind überzeugt, dass die Mischung aus erfahrenen Führungsspielern und hungrigen Neuzugängen der Schlüssel zum Erfolg sein wird. Die Fans dürfen gespannt sein, wie sich die Mannschaft in der herausfordernden zweiten Liga präsentiert und ob das Ziel des direkten Wiederaufstiegs erreicht werden kann. Mit dem neuen Etat und den gezielten Verstärkungen hat der Verein jedenfalls die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft gelegt





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