Der SC DHfK Leipzig muss nach elf Jahren in der Bundesliga in die 2. Liga absteigen. Geschäftsführer Karsten Günther schrieb an die Sponsoren und Partner des Vereins, dass ein Wunder nötig wäre, um den Abstieg zu vermeiden. Zwei Trainerwechsel und personelle Fehlentscheidungen im Kader führten dazu, dass die Mannschaft nicht mehr harmonierte.

Vor dem Spiel gegen die MT Melsungen besuchten die Bundesliga spieler des SC DHfK eine Andacht in der Leipziger Nikolaikirche, einst Ausgangspunkt der Friedlichen Revolution. Das Spiel ging dennoch verloren, was den Abstieg der Sachsen nach elf Jahren in der besten Liga der Welt quasi besiegelte.

Geschäftsführer Karsten Günther schrieb anschließend an die Sponsoren und Partner des Vereins, dass ein Wunder nötig wäre, um den Abstieg zu vermeiden. Zwei Trainerwechsel und personelle Fehlentscheidungen im Kader führten dazu, dass die Mannschaft nicht mehr harmonierte. Der Etat von 8,5 Millionen hätte jedoch für einen Mittelfeldplatz gereicht. Der Betriebsunfall des erstmaligen Abstiegs innerhalb eines Jahres soll korrigiert werden.

Dafür steht ein Gesamt-Etat von fünf Millionen Euro zur Verfügung, und die Verträge von 12 Spielern wurden verlängert, die in dieser Saison mehr oder weniger für den Abstieg verantwortlich sind. Mit Fritz-Leon Haake und Finn Schroven stoßen obendrein hoffnungsvolle Talente zum Klub. All das soll in einem Jahr wieder zur Erstklassigkeit führen





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SC Dhfk Leipzig Bundesliga Abstieg Handball Karsten Günther Trainerwechsel Personelle Fehlentscheidungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Würzburg steigt auf - Lok Leipzig verliert erneut RelegationWürzburg - Die Würzburger Kickers haben nach vier Jahren die Rückkehr in den deutschen Profifußball geschafft und die Relegation gegen Lok Leipzig

Read more »

Würzburg steigt auf - Lok Leipzig verliert erneut RelegationIn der Relegation um den Drittliga-Aufstieg setzt sich Würzburg durch - ohne selbst Meister geworden zu sein. Lok Leipzig hingegen macht ein unrühmliches Triple...

Read more »

Lok Leipzig gelingt unrühmliches Triple in AufstiegsrelegationVerl, Havelse und jetzt Würzburg: Bereits zum dritten Mal scheitert der 1. FC Lokomotive Leipzig in der Relegation zur 3. Liga. Auch die zweite Partie gegen den Vertreter der Regionalliga Bayern geht verloren. Der Sieger hat jetzt eine vielversprechende Spielzeit vor Augen.

Read more »

Paris Saint‑Germain holt Nationalspieler Yan Diomande aus Leipzig - doch kein VertragDer 19-Jährige von RB Leipzig wird von PSG angeheizt, die Bundesliga-Carrière endet mit einer potenziellen Kaderpunktzahl von über 100 Millionen Euro, während der deutsche Verein noch nichts besiegelt.

Read more »