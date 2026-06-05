SC DHfK Leipzig verliert Standort, Geschäftsführer Günther um seine Position im Präsidium der Handball-Bundesliga bangen

Der SC DHfK Leipzig hat einen enorm wichtigen Standort verloren und muss nun um seine Position als einer von zwei Beisitzern der 1. Liga im Präsidium der Handball-Bundesliga bangen. Unter Punkt 5 des Satzungsartikels 20 der HBL-Satzung steht, dass bei Auscheiden eines Mitglieds aus dem Präsidium, sei es durch Rücktritt, Abberufung oder Abstieg, eine Ersatzwahl für die restliche Dauer der Amtszeit des Ausgeschiedenen vorgenommen wird. Sollte kein williger Nachfolger gefunden werden, könnte Günthers Posten im Präsidium gerettet werden. Denn eine „Kann-Regelung“ beinhaltet, dass ein williger Nachfolger zuerst identifiziert werden muss, um eine Wahl des Ersatzmanns in der nächsten Mitgliederversammlung Anfang Juli anzuhangen zu können.

Der SC DHfK Leipzig hat einen enorm wichtigen Standort bis auf Weiteres verloren. Der Absteiger aus der Eliteliga entscheidet am Sonntag (15 Uhr, live bei Dyn) über den zweiten Absteiger .

Der Geschäftsführer Karsten Günther muss jetzt um seine Position als einer von zwei Beisitzern der 1. Liga im Präsidium der Handball-Bundesliga bangen. Unter Punkt 5 des Satzungsartikels 20 der HBL-Satzung steht, dass bei Auscheiden eines Mitglieds aus dem Präsidium, sei es durch Rücktritt, Abberufung oder Abstieg, eine Ersatzwahl für die restliche Dauer der Amtszeit des Ausgeschiedenen vorgenommen wird. Sollte kein williger Nachfolger gefunden werden, könnte Günthers Posten im Präsidium gerettet werden.

Denn eine „Kann-Regelung“ beinhaltet, dass ein williger Nachfolger zuerst identifiziert werden muss, um eine Wahl des Ersatzmanns in der nächsten Mitgliederversammlung Anfang Juli anzuhangen zu können





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