SC DHfK verabschiedet sich mit Sieg aus der Bundesliga

Der SC DHfK hat sich mit einem Sieg (26:25) gegen GWD Minden aus der Handball-Bundesliga verabschiedet. Beide Klubs treffen sich in der kommenden Saison in der 2. Liga wieder.

Die Handball-Bundesliga in Leipzig war am Sonntag vorerst Geschichte. Der SC DHfK verabschiedete sich mit einem Sieg (26:25) gegen GWD Minden. Beide Klubs treffen sich in der kommenden Saison in der 2.

Liga wieder. Der Sieg für Leipzig war nicht nur ein Erfolg für den Verein, sondern auch ein wichtiger Schritt für den Trainer Frank Carstens. Er hatte vor dem Spiel gesagt, dass er es immer lieber hat, wenn es in einem Spiel um etwas geht. Und genau das war der Fall, da der Sieg für Leipzig den Klassenerhalt für GWD Minden bedeuten würde, wenn der punktgleiche Rivale HSG Wetzlar zeitgleich gegen den SC Magdeburg nichts holt.

Leipzig war jedoch nicht nur an einem Sieg interessiert, sondern wollte sich auch anständig aus der Bundesliga verabschieden. Mit 6000 Fans war die Quarterback Immobilien Arena gar noch einmal ausverkauft. Die Mannschaft war schnell 3:0 vorn, aber dann kamen die Fehler und Leipzig nutzte die Gelegenheit, um schnell Gegenstöße zu machen. Das Spiel blieb eng, aber schließlich häuften sich die Fehler der Gäste und Leipzig nutzte die Gelegenheit, um zu gewinnen.

Der letzte Angriff der Mindener landete am rechten Pfosten, aber Domenico Ebner, der Torwart von Leipzig, verhinderte, dass das Spiel komplett kippt. Der SC DHfK gewann schließlich mit 26:25 und reißt GWD Minden mit in die 2. Liga





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