SC Fortuna Köln besiegt Borussia Mönchengladbach U23 mit 3:0

Die SC Fortuna Köln gewinnt das Regionalliga-Spiel gegen die Borussia Mönchengladbach U23 mit 3:0. Marvin Mika und Stipe Batarilo-Cerdic erzielen die Tore für die Kölner.

Borussia Mönchengladbach U23 empfängt am 15. Februar 2025 um 14:00 Uhr den SC Fortuna Köln im Rahmen der Regionalliga West . Das Spiel findet in Mönchengladbach statt. Die Kölner setzen sich mit einem klaren 3:0 Sieg gegen die U23 der Borussia durch. In der ersten Halbzeit gelingt es keinem der beiden Teams, die Führung zu übernehmen. Die Kölner kehren jedoch mit neuer Energie in die zweite Halbzeit zurück und erzielen durch Marvin Mika bereits sechs Minuten nach Wiederanpfiff die Führung.

Stipe Batarilo-Cerdic erhöht die Führung wenig später mit einem verwandelten Elfmeter auf 0:2. Der Schiedsrichter zeigt der Borussia Mönchengladbach U23 zweimal die gelbe Karte. Drei Minuten vor Schluss erzielt Batarilo-Cerdic mit einem weiteren Elfmeter den Endstand von 0:3. \Die SC Fortuna Köln verdient sich mit einem kämpferischen Auftritt den Sieg. Die Borussia Mönchengladbach U23 zeigt im Spielverlauf zwar Einsatz, kann aber die Kölner Angriffe nicht effektiv stoppen.





Regionalliga West Borussia Mönchengladbach U23 SC Fortuna Köln Fußball Sieg

