SC Freiburg besiegt Trabzonspor 1:0 in der Conference League

Der SC Freiburg gewinnt mit 1:0 bei Trabzonspor und feiert seinen dritten Sieg in Folge in der Conference League. Lukas Kübler entscheidet das Spiel früh.

Der SC Freiburg hat auch auf europäischer Bühne seine Erfolgsserie fortgesetzt. Nach Siegen im DFB-Pokal gegen den VfL Wolfsburg und in der Bundesliga beim FC Augsburg, gelang dem Bundesligisten nun der dritte Erfolg in Serie. Das Team aus Freiburg besiegte Trabzonspor mit einem knappen 1:0-Auswärtssieg in der Conference League. Dieses Ergebnis festigt die Position des Vereins im europäischen Wettbewerb und zeigt die aktuelle Stabilität der Mannschaft.

Schneller Treffer durch Lukas Kübler

Lukas Kübler sorgte bereits in der 14. Minute für die Entscheidung im Spiel. Die Situation entwickelte sich nach einer Ecke, bei der der türkische Keeper André Onana den Kopfball von Nikola Matanović nicht sicher festhalten konnte. Der Ball prallte ab und landete direkt vor Lukas Kübler, der die Gelegenheit nutzte, um den Ball aus kurzer Distanz über die Linie zu schieben. Dieser Treffer war für Freiburg nach dem 3:2-Sieg gegen Jablonec und der 0:3-Niederlage gegen Monaco der zweite Erfolg in diesem Wettbewerb. Für Trabzonspor bedeutete die Niederlage unter dem deutschen Trainer Thomas Reis die erste Pleite in der aktuellen Saison.

Also read SC Freiburg trifft in der Conference League auf Trabzonspor

Bankstatus von Derry Scherhant und Philipp Treu

Auffällig war die Aufstellung bezüglich zweier Spieler, die für die kommenden Nations-League-Spiele nominiert wurden. Derry Scherhant und Philipp Treu, beide von Bundestrainer Jürgen Klopp in den Kader berufen, starteten zunächst nicht in der Startelf. Beide Akteure saßen zu Beginn nur auf der Bank und mussten dem Spiel zunächst von der Reserve aus beiwohnen. Diese Entscheidung zeigte, dass der Verein auch im Europapokal auf andere Schlüsselspieler zurückgriff, um die Initialzündung für den Sieg zu liefern.

Advertisement

Schaltszene und defensive Strategie

Freiburg begann das Spiel deutlich offensiver und kontrollierte die ersten Minuten. Eine Volley-Abnahme von Eggestein raserte in der 12. Minute nur knapp am Tor vorbei. Zwei Minuten später folgte dann die Führung durch Kübler. Auch Nikola Matanović hatte kurz danach eine gute Chance, das Ergebnis auf 2:0 zu erhöhen, scheiterte aber in der 21. Minute. Erst danach fand Trabzonspor langsam zum Spiel, wobei Mohamed Salah die größte Chance vor der Pause vergab. Der Ex-Liverpool-Star kam aus elf Metern völlig frei zum Schuss, schoss den Ball jedoch über das Freiburger Tor. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild, da Freiburg den Ball zunehmend den Gastgebern überließ und sich defensiv verschanzte.

Mio Backhaus verhindert Ausgleich

Die Strategie des SC Freiburg ging auf, da die Abwehr den hohen Druck von Trabzonspor standhielt. In der 61. Minute musste Mio Backhaus einspringen, als Mohamed Salah kurz vor dem Ausgleich stand. Der 22-Jährige verhinderte den Treffer des Ägypters aus kurzer Distanz und sicherte so den knappen Vorsprung. Mit dieser Leistung zeigte Freiburg, dass es auch unter Druck die Nerven behält und wichtige Spiele im Ausland für sich entscheiden kann. Der Sieg bedeutet wichtige Punkte für das weitere Vorrücken in der Conference League.