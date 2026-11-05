SC Freiburg besiegt Trabzonspor in der Conference League mit 1:0

Der SC Freiburg gewinnt mit 1:0 bei Trabzonspor in der Conference League. Lukas Kübler entscheidet das Spiel in der 14. Minute. Nach zwei Siegen nun auch der dritte Erfolg.

Der SC Freiburg hat die zweite Runde der Conference League erfolgreich überwunden. Das Team aus der Baden-Württembergischen Region besiegte den türkischen Verein Trabzonspor mit einem klaren Ergebnis von eins zu null. Dieses Ergebnis bedeutet für die Breisgau-Städter den dritten Sieg in diesem Wettbewerb nach den vorherigen Ergebnissen gegen Jablonec und Monaco.

Siegtor durch Lukas Kübler in der vierzehnten Minute

Das entscheidende Ereignis ereignete sich relativ früh im Spielverlauf. Lukas Kübler erzielte das einzige Tor der Partie in der vierzehnten Spielminute. Die Situation entwickelte sich aus einer Ecke heraus, bei der Matanovic einen Kopfball in Richtung Tor brachte. Der türkische Keeper André Onana konnte diesen Ball nicht sicher festhalten, woraufhin Kübler aus kurzer Distanz den Abschluss fand. Dieser Moment war der Wendepunkt, der Freiburg den Vorsprung bescherte.

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Mohamed Salah scheitert trotz großer Chancen

Mohamed Salah, der für Trabzonspor aufläuft und bereits 442 Pflichtspiele für den FC Liverpool absolvierte, hatte mehrere Möglichkeiten, das Spiel zu drehen. In der vierzigsten Minute vergab er eine klare Chance, als er aus elf Metern freistehend am Tor vorbeischoß. Auch in der sechsten Minute nach der Halbzeitpause scheiterte der Ägypter an dem Freiburger Torwart Mio Backhaus, der eine direkte Annäherung des Spielers verhinderte. Backhaus zeigte sich somit als entscheidende Figur in der Verteidigung des Teams.

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Trainer Thomas Reis verzeichnet erste Niederlage

Für den deutschen Trainer Thomas Reis, der fünfundfünfzig Jahre alt ist, stellte die Begegnung die erste Niederlage in seiner Amtszeit dar. Der SC Freiburg hingegen feierte nach dem dreizehn zu zwei Sieg gegen Jablonec und dem verlustreichen Spiel gegen Monaco den zweiten Sieg in der Serie. Die Leistung der Freiburger zeigte sich in der ersten Halbzeit druckvoll, wobei eine Volley-Abnahme von Eggestein knapp am Tor vorbeiging. Die Mannschaft aus der Türkei bekam erst später im Spiel mehr Raum, konnte den Rucksack jedoch nicht mehr umdrehen.

Ausfälle und taktische Umstellung nach der Pause

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte die Spieler Derry Scherhant und Philipp Treu für die kommenden Nations-League-Spiele nominiert. Scherhant, der dreißig Jahre alt ist, und Treu, der fünfundzwanzig Jahre alt ist, standen für dieses Spiel in der Conference League nicht in der Startelf. Beide saßen zunächst auf der Bank und blieben für die Partie im Kader. Nach dem Seitenwechsel zog sich der SC Freiburg weiter zurück und verteidigte den einstigen Vorsprung konzentriert gegen die offensiver werdenden Hausherren. Die Abwehrarbeit war entscheidend, um den Punktgewinn sicherzustellen und die Null zu halten.