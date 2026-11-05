SC Freiburg besiegt Trabzonspor mit 1:0 und baut Conference-League-Führung aus

Der SC Freiburg gewinnt dank eines Treffers von Lukas Kübler bei Trabzonspor 1:0. Mohamed Salah bleibt ohne Erfolg, während Julian Schusters Team die K.o.-Runde anstrebt.

Der SC Freiburg hat im Hexenkessel von Trabzon eine klare Ansage gemacht und das dritte Pflichtspiel in Folge gewonnen. Die Breisgauer bezwangen den türkischen Pokalsieger mit einer knappen 1:0-Handlung bei Trabzonspor. Der Sieg am dritten Spieltag der Conference League festigt die Position der Freiburger für das Erreichen der K.o.-Runde und zeigt erneut die Kampfkraft der Mannschaft unter Trainer Julian Schuster.

Lukas Kübler trifft nach Ecke von Grifo

Der entscheidende Treffer fiel bereits in der vierten Minute der Partie. Lukas Kübler steuerte den 1:0-Anschlusstreffer bei, der den Grundstein für den Auswärtserfolg legte. Die Torausbeute geht auf eine gut organisierte Ecke zurück, die Vincenzo Grifo präzise hereingab. Zuvor hatte Igor Matanovic per Kopfball versucht, das Tor zu treffen, wurde aber vom torhüternden Abwehrchef Andre Onana zunächst abgewehrt. Doch das Nachspiel verwertete Lukas Kübler souverän zum Führungserfolg für das Team aus Freiburg.

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Durch diesen frühen Treffer erhielt der SC Freiburg das Vertrauen, das Spielkontroll über die Partie zu übernehmen. Die Breisgauer zeigten sich diszipliniert und nutzten die Fehler des Gegners effizient aus. Mit diesem Erfolg liegt man nun mit sechs Punkten aus drei Spielen auf einem sicheren Weg in die nächste Runde. Es ist der dritte Pflichtspielsieg in Serie für die Mannschaft, die in drei verschiedenen Wettbewerben punktbeständig agiert.

Mohamed Salah bleibt ohne Triumph

Ein besonderer Fokus lag auf dem Auftritt von Mohamed Salah, der für den FC Liverpool auf der Bank saß. Der langjährige Sturmstar erlebte einen frustrierenden Abend und konnte keine Entscheidungsträgerrolle übernehmen. Zunächst war von ihm im Spielgeschehen nichts zu sehen, als die Freiburger Abwehr mit Kapitän die Defensive stabil hielt. Trabzonspor machte im Spielaufbau jedoch immer wieder grobe Fehler, was den Breisgauern gute Chancen einbrachte.

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Seine spektakulärste Szene bot Salah nach der 40. Minute, als er den Ball frei vor SC-Schlussmann Mio Backhaus übers Tor drosch. Diese Großchance blieb ungenutzt, was die Enttäuschung im türkischen Lager weiter verstärkte. Auch nach der Halbzeitpause blieb der Druck hoch, aber der Freiburger Keeper Mio Backhaus stand wie ein Fels in der Brandung. Salah ließ nochmals eine Riesenchance zum Ausgleich liegen, als er aus kürzester Distanz am starken Backhaus scheiterte.

Julian Schuster setzt auf offensive Umstellung

Trainer Julian Schuster hatte vor dem schwierigen Spiel an der Schwarzmeerküste seine komplette Offensive umgestellt. Vincenzo Grifo, Keisuke Goto, Cyriaque Irié und Igor Matanovic, die beim 2:1-Sieg in Augsburg am Wochenende eingewechselt worden waren und das Spiel drehten, rückten nun in die Startelf. Diese Taktik zeigte Wirkung, da zwei der neuen Spieler maßgeblich am Führungstreffer beteiligt waren. Die Offensive spielte aggressiv und nutzte die Unsicherheit der gegnerischen Abwehr aus.

Trabzonspor hatte seine ersten beiden Spiele im kleinsten europäischen Wettbewerb gewonnen und in der nationalen Liga zuletzt fünf Siege in Folge gefeiert. Trotz dieser starken Vormarschlinie gelang es dem Team unter Trainer Thomas Reis und seinem Assistenten Jerome Boateng nicht, den Anschluss zu halten. Der FC-Liverpool-Star Mohamed Salah blieb ohne Erfolg, während der SC Freiburg die Konturen seines Erfolgsmodells weiter schärfte.

Freiburg festigt Position und blickt nach vorn

Nach dem Sieg befreiten sich die Freiburger nur langsam aus der Umklammerung durch den gegnerischen Druck. In der zweiten Halbzeit erhöhte Trabzonspor deutlich den Takt und stand dem SC Freiburg den Raum ab. Dennoch hielt die Defensive stand und sicherte die wichtige Auswärtsniederlage. Mit sechs Punkten aus drei Spielen hat man zur Halbzeit der Ligaphase die K.o.-Runde klar im Blick.

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Der SC Freiburg demonstriert damit weiterhin seine Stärke im europäischen Wettbewerb. Die Kombination aus individueller Klasse und kollektiver Disziplin macht die Mannschaft zu einem gefürchteten Gegner. Mit diesem Erfolg hat man nicht nur die moralische Oberhand gewonnen, sondern auch die notwendige Sicherheit für die kommenden Spiele in der Conference League gesammelt.