Der SC Freiburg gewinnt dank der Effizienz um Cyriaque Irie und Jan-Niklas Beste mit 2:1 gegen Twente Enschede und festigt seine Spitzenposition in der Conference League.

Der SC Freiburg hat in der Europa Conference League einen wichtigen Auswärtssieg gegen den niederländischen Klub Twente Enschede errungen und die eigene Serie mit dreizehn aufeinanderfolgenden Heimspielen ungeschlagen fortgesetzt. Das 2:1 in der Nachspielzeit markiert den vierzehnten Heimsieg in Folge im europäischen Wettbewerb und beflügelt die Ambitionen der Breisgauer auf die oberen Tabellenränge. Die Effizienz in entscheidenden Momenten sowie die Leistungen von Schlüsselspielern wie Cyriaque Irie und Torwart Mio Backhaus waren ausschlaggebend für den Erfolg gegen den Tabellendritten der Eredivisie.

Torschütze Irie und Backhaus sichern Führung

Cyriaque Irie eröffnete bereits in der elften Minute die Scorerliste für die Freiburger, nachdem er einen blitzsauberen Konter über drei Stationen eiskalt abgeschlossen hatte. Die Vorlage für diesen frühen Führungstreffer stammte von Keito Nakamura, wobei die ursprüngliche Quelle Suzuki nennt, was auf eine Namensvariation oder einen Fehler in der Rohdatenübertragung hindeuten könnte, während Irie als zentraler Akteur des Abschlusses bestätigt wird. Direkt vor diesem Treffer bewies Torhüter Mio Backhaus seine Klasse, indem er mit einer herausragenden Parade verhinderte, dass Enschede die Führung übernahm und so den Grundstein für den späteren Sieg legte.

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In der ersten Halbzeit dominierte Twente Enschede das spielerische Geschehen, konnte die Freiburger Verteidigung um Kapitän Matthias Ginter jedoch nicht nachhaltig durchdringen. Ginter stand dabei in einer Reihe mit seinen Kontrahenten aus der Vergangenheit, darunter Wout Weghorst, der für Enschede aufläuft und bereits in der Bundesliga für Wolfsburg und Hoffenheim aktiv war. Trotz der spielerischen Dominanz der Holländer blieb die Partie in der ersten Hälfte von der Effizienz der Breisgauer geprägt, die sich auf die stabilen Leistungen von Backhaus verlassen konnten.

Freisteller Taha und Elfmeter-Chaos in der Schlussphase

Nach der Pause verstärkte Twente Enschede den Druck weiter und gelangte in der zweiundsechzigsten Minute durch einen spektakulären Freistoß von Younes Taha zum 1:1-Ausgleich. Der Treffer gegen den Freiburger Keeper Joel Drommel warf die Partie erneut auf die Spitze und schuf eine hochdramatische Situation in der Nachspielzeit. Freiburg versuchte weiter, die Führung zurückzuerobern, was zu einer nervenaufreibenden Phase am Strafraum von Enschede führte.

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Matthias Ginter scheiterte zunächst beim Versuch, den entscheidenden Elfmeter zu erzielen, was zu einer chaotischen Situation auf dem Platz führte. In dem folgenden Gewusel nutzte Jan-Niklas Beste die Gelegenheit und traf zum 2:1-Siegtreffer, was im Stadion und bei den Fans zu einem enormen Jubel führte. Diese Szene unterstrich die Nervenstärke und das glückliche Ende für die Freiburger, die trotz der früheren Fehler durch die Konzentration in den letzten Minuten belohnt wurden.

Julian Schuster taktisch flexibel und Fans mit Statement

SC-Trainer Julian Schuster zeigte sich vor dem Spiel flexibel und nahm im Vergleich zum 1:0-Sieg gegen 1. FC Saarbrücken sechs Positionen in der Startaufstellung vor. Diese taktische Anpassung trug dazu bei, dass das Team die nötige Intensität und Struktur für den Auswärtserfolg aufbringen konnte. Die Fanszene des SC Freiburg positionierte sich bereits vor dem Spiel klar mit einem riesigen Banner, das die Kritik an der UEFA als "Mafia" und die Forderung nach "Football for fans - not for profit" zum Ausdruck brachte.

Mit dem 2:1-Sieg rückt der SC Freiburg näher an die Spitzenplätze der Conference League. Die Breisgauer sind nun punktgleich mit dem unterlegenen Gegner Twente Enschede und haben die Chance, sich in der Tabelle weiter nach oben zu arbeiten. Dieser Sieg festigt nicht nur die Position im Wettbewerb, sondern zeigt auch die mentale Stärke und die Qualität der Mannschaft in entscheidenden Momenten eines europäische Wettbewerbs, der immer anspruchsvoller wird.