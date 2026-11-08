SC Freiburg besiegt Union Berlin durch Eigentor und Suzuki-Treffer

Julian Schusters SC Freiburg gewinnt 2:0 gegen Union Berlin, sichert Platz drei und bringt Conference-League-Form in die Bundesliga.

Die Profis des SC Freiburg haben am Mittwochabend in Berlin mit einem klaren 2:0-Erfolg gegen Union Berlin gewonnen. Trainer Julian Schuster gelang es, die momentum der Europapokal-Teilnahme nahtlos in die Bundesliga-Partie zu übertragen. Die Breisgau-Elf verteidigte damit souverän den dritten Tabellenplatz hinter dem Spitzen-Duo aus Dortmund und München.

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Die erste Halbzeit verlief für die Gäste eher ereignisarm, bis Union Berlin das Blatt durch ein Eigentor wenden musste. In der 55. Minute schoss Rani Khedira nach einem Pass von Jan-Niklas Beste unglücklich ins eigene Tor, was die Führung für Freiburg bedeutete. Die Gäste wirkten in der Anfangsphase noch unsicher, während Union Berlin defensiv gut stand.

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Der sichere 2:0-Anstieg erfolgte in der 67. Minute durch Yuito Suzuki. Nach einer Vorlage von Myron Scherhant nutzte der Japaner eine Konterchance gekonnt aus und chippte den Ball über den Torwart Fredrik Rönnow. Dieser Treffer markierte den Wendepunkt des Spiels und bestätigte die Überlegenheit der Freiburger in der zweiten Hälfte.

Taktische Analyse und Spielverlauf

Julian Schuster hatte vor dem Spiel betont, wie wichtig es ist, auch Siege zu akzeptieren, wenn das Spiel nicht immer offen war. Union Berlin beschränkte sich größtenteils auf Defensive und fand im Offensive wenig Mittel. Die Berliner warteten seit vier Spielen auf einen Sieg, was den Druck auf die Hausherren erhöhte.

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In der ersten Halbzeit hatten die Freiburger mehr Ballbesitz und Spielkontrolle. Scherhants Freistoß in der 33. Minute wurde von Rönnow sicher gefangen, während Suzuki und Khedira in den Minuten 37 und 42 weitere Möglichkeiten ausließen. Das von Schuster erwartete, kontrollierte Spiel ohne viele dramatische Höhepunkte trat ein.

Conférence League Form hält Einzug

Der Sport-Club kam eine Woche zuvor bereits mit einer 1:0-Insultation gegen Trabzonspor zurück. Torwart Mio Backhaus hatte im Auswärtsspiel in der Türkei eine zentrale Rolle gespielt und auch in Berlin einen ruhigen Tag. Er verhinderte in der 84. Minute einen Foulelfmeter von Vincenzo Grifo, was die Klasse des dänischen Torwarts unterstrich.

Freiburg bleibt mit 19 Punkten vor Leipzig in der Tabelle. Die Leistung zeigte die Reife der Mannschaft unter Schuster. Die nächste Herausforderung wird die Bestätigung dieser Form gegen weitere Konkurrenten sein, um den Anschluss an die Spitzenteams zu halten.