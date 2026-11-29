SC Freiburg trifft auf RB Leipzig. Das Verfolgerduell entscheidet über Platz 3. Beide Teams starten mit vier Siegen. Analyse zu Taktik, Personalien und Chancen auf Platz 1.

Im Europa-Park-Stadion in Freiburg im Breisgau findet heute um 15:30 Uhr das entscheidende Verfolgerduell der Bundesliga -Saison statt. Der Drittplatzierte SC Freiburg empfängt den viertplatzierten Kontrahenten RB Leipzig in einem Spiel, das weit über die direkten Punkte hinausgeht. Beide Mannschaften kommen aus einer beeindruckenden Siegesserie und gehen mit jeweils vier aufeinanderfolgenden Dreien in diese Begegnung.

Taktische Konfrontation: Defensive Stärke trifft Angriffs-Maschinerie

Die Taktik des Tages definiert sich durch den direkten Gegensatz zwischen einer der besten Abwehrreihen und der effektivsten Offensive der Liga. Die Breisgauer haben in der laufenden Saison erst zehn Gegentore kassiert und bauen auf ihr stabiles Bollwerk, um die torgefährlichste Angriffs-Maschinerie der Bundesligisten zu stoppen. RB Leipzig bringt mit 32 Treffern die stärkste Offensive in das Match, die es gilt, zu neutralisieren.

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Der SC Freiburg gilt nach dem BVB Dortmund als die aktuell formstärkste Mannschaft des Landes. Das Team von Trainer Julian Schuster hat nach einer Niederlage gegen die Bayern München in den letzten sechs Spielen keine Niederlage mehr hinnehmen müssen. Dabei sticht vor allem die Effizienz hervor: Fünf dieser Siege wurden mit nur einem Tor Unterschied errungen, was auf eine hohe mentale Stärke und taktische Disziplin hindeutet.

Personelle Situation und Startaufstellungen der Teams

Bei RB Leipzig wird die Startelf von Trainer Martin Demichelis geprägt, der mit einem Sieg den aktuellen Tabellenplatz verteidigen und nach oben schauen möchte. Ein wichtiges Plus ist die Rückkehr von Maxime Estève, die Demichelis bestätigt hat. Dies ermöglicht eine Stabilisierung der Defensivstruktur, die für die Begegnung in Freiburg essentiell ist.

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Die Ausgangsformation der Roten Bullen umfasst Maxime Estève (3), Willi Orbán (4), Ezechiel Banzuzi (6), Antonio Nusa (7), Brajan Gruda (10), Neil El Aynaoui (21), David Raum (22), Maarten Vandevoordt (26), Christopher Nkunku (28), Benjamin Henrichs (39) und Rômulo (40). Auf der Ersatzbank wartet unter anderem Ørjan Nyland (1), der das Tor hüten würde, sollten Änderungen nötig werden. Auch Abdoul Koné (2) und Nicolas Seiwald (13) stehen zur Verfügung.

Trainer Demichelis stellt Christopher Nkunku vor die Aufgabe, Leistung nach vorne und hinten zu zeigen. Ob der offensive Spieler in die Startelf rückt, bleibt noch offen und hängt von der aktuellen Verfassung ab. Die Ersatzbank von RB Leipzig bietet zudem mit Christoph Baumgartner (14), Ridle Baku (17), Rocco Reitz (20) und Andrija Maksimović (30) starke Optionen für die letzten Minuten.

Die Startelf des SC Freiburg wird von Mio Backhaus (1) im Tor angeführt. In der Abwehr agieren Philipp Lienhart (3), Derry Scherhant (7) und Matthias Ginter (28) als zentrale Säulen. Im Mittelfeld und Sturm unterstützen Derry Scherhant (7), Maximilian Eggestein (8), Yuito Suzuki (14), Yannik Engelhardt (16), Lukas Kübler (17) und Jan-Niklas Beste (19) sowie Igor Matanović (31) das Team.

Die Ersatzbank der Breisgauer ist gut bestückt. Anthony Jung (5) ist als Torwart bereit, während Lucas Höler (9), Rihito Yamamoto (20), Florian Müller (21), Cyriaque Irié (22), Christian Günter (30), Vincenzo Grifo (32), Max Rosenfelder (37) und Keisuke Goto (42) taktische Möglichkeiten für das weitere Spielverlauf bieten.

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Historische Bilanz und Spielstand nach 11 Spieltagen

Die historischen Daten sprechen für die Heimmannschaft. RB Leipzig hat in den letzten fünf Spielen in Freiburg nur einen Sieg errungen. Diese Bilanz bietet dem SC Freiburg ein psychologisches Momentum, das in einem so wichtigen Spiel um die oberen Tabellenränge von enormer Bedeutung sein kann. Die Breisgauer wollen sich den direkten Tabellennachbar vom Leib halten, der sich mit Leipzig den vierten Platz teilt.

Es handelt sich um das erste Sonntagsspiel des 11. Spieltags in der Bundesliga. Die Konfrontation ist ein echter Showdown für die Titelverfolger, da beide Teams ihre aktuelle Form unter Beweis stellen müssen. Ein Sieg für den SC Freiburg würde nicht nur die eigene Position festigen, sondern auch strategische Vorteile im weiteren Saisonverlauf schaffen.

Tabellenkonstellation und Chancen auf Platz 1

Das Ergebnis dieses Spiels hat unmittelbare Auswirkungen auf die Tabellenkonstellation oben. Mit einem Sieg würden die Gastgeber des SC Freiburg am strauchelnden Rekordmeister aus München vorbeiziehen. Dies setzt voraus, dass die Spielothek in München nicht zwingend gewinnt, aber die Leistung in Freiburg muss ausreichen, um die Tabellenspitze anzufechten.

Ein noch prestigeträchtigeres Szenario tritt ein, wenn der SC Freiburg gewinnt und der BVB Dortmund gleichzeitig Punkte verliert. In diesem Fall könnte Freiburg sogar den ersten Tabellenplatz übernehmen. Dieser Druck und die hohe Motivation machen das Spiel zu einem der Highlights der aktuellen Bundesligarunde, bei dem jedes Detail über den weiteren Verlauf der Saison entscheiden kann.