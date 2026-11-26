Der SC Freiburg empfängt den FC Twente Enschede in der Conference League. Trainer Julian Schuster warnt vor der formstarken niederländischen Mannschaft um Torjäger Wout Weghorst.

Am Donnerstagabend empfängt der SC Freiburg den FC Twente Enschede im Europa-Park Stadion zur Begegnung der UEFA Conference League. Die niederländische Mannschaft aus Enschede steht aktuell auf dem dritten Platz der Eredivisie und präsentiert sich als eine der formstärksten Mannschaften im europäischen Wettbewerb. Für den SC Freiburg stellt dieses Duell eine wichtige Gelegenheit dar, nach den jüngsten Bundesligasiegen gegen die SV Elversberg und Union Berlin die positive Serie fortzusetzen und sich in der internationalen Bühne weiter zu empfehlen.

Familienclan mit europäischer Tradition

Der FC Twente Enschede blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück, die im Jahr 1965 mit der Fusion des Sportclubs Enschede und den Enschedese Boys begann. Trotz zahlreicher Gegenstimmen entschied man sich für den Zusammenschluss und wählte den Namen FC Twente '65. In den 1970er-Jahren etablierte sich der Verein stetig in der Spitzengruppe der Eredivisie, wobei der Höhepunkt 1975 das Erreichen des UEFA-Pokal-Finales gegen Borussia Mönchengladbach war, das man mit 1:5 verlor. Ein weiterer Meilenstein folgte 2010, als Twente unter dem englischen Trainer Steve McClaren die niederländische Meisterschaft feierte.

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Nach diesem Erfolg geriet der Klub jedoch zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, was 2018 zum sportlichen Tiefpunkt führte. Nach 34 Jahren in der höchsten niederländischen Spielklasse stieg Twente in die zweite Liga ab. Doch die Rückkehr erfolgte schnell: Bereits ein Jahr nach dem Abstieg gelang den Niederländern der sofortige Wiederaufstieg. Aktuell steht Twente Enschede nach 13 Spieltagen der Eredivisie mit 27 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, was eine starke Rückkehr in die Elite darstellt.

Formkurve und Fankultur prägen das Image

Die aktuelle Leistungskurve des FC Twente Enschede ist beeindruckend. In den letzten sechs Pflichtspielen blieb die Mannschaft ohne Niederlage. Zu den jüngsten Ergebnissen gehören ein 9:0-Sieg gegen Excelsior, ein 2:2-Unentschieden gegen Rekordmeister Ajax sowie ein 2:1-Auswärtssieg am vergangenen Sonntag gegen Willem II, den Tabellenletzten. In der Conference League ist die Bilanz ebenfalls rein: Nach drei Siegen gegen den FC Thun (1:0), Lincoln Red Imps (4:1) und Paphos FC (3:1) verfügt die Mannschaft noch über keine Punkteverluste.

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Neben den sportlichen Erfolgen spielt die Fankultur eine zentrale Rolle für die Identität des Klubs. Die Anhänger sind für ihren leidenschaftlichen Support bekannt, der vor allem im heimischen Stadion "De Grolsch Veste" für eine besondere Atmosphäre sorgt. Dieses Stadion wird von vielen als "Hölle von Enschede" bezeichnet, ein Spitzname, der die einschüchternde Präsenz der Ultras unterstreicht. Eine Choreographie der Fans beim Europa-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul am 30. Januar 2025 in diesem Stadion ist dabei besonders in Erinnerung geblieben.

Ein häufiges Motto der Twente-Anhänger lautet: "We zijn gehaat en asociaal, we zijn de allermooiste club van allemaal", was auf Deutsch übersetzt "Wir werden gehasst und sind asozial, wir sind der allerschönste Klub von allen" bedeutet. Zudem verbindet die Fans eine enge Fanfreundschaft mit den Anhängern des Bundesliga-Klubs FC Schalke 04. Diese Verbundenheit prägt die Stimmung rund um den Verein nachhaltig und liefert zusätzlichen Rückhalt für die Spieler auf dem Platz.

Trainer und Starstürmer als entscheidende Faktoren

An der Seitenlinie steht seit September 2025 der Niederländer John van den Brom. Der 60-Jährige führte die Mannschaft in seiner ersten Saison zurück in den Europapokal. Seine Trainerkarriere umfasst Stationen wie RSC Anderlecht, mit dem er belgischer Meister wurde, sowie den KRC Genk, mit dem er den belgischen Pokal holte. Mit seiner Erfahrung und Taktik soll er Twente auch gegen den SC Freiburg erfolgreich machen. Im Angriff ist Wout Weghorst der herausragende Mann und mit neun Treffern einer der Top-Scorer in der Eredivisie.

Der 34-jährige niederländische Nationalspieler steht seit Sommer 2026 unter Vertrag bei Twente. Zuvor war Weghorst unter anderem für den VfL Wolfsburg aktiv, wo er zwischen 2018 und 2022 in 118 Bundesligaspielen 59 Tore erzielte. Außerdem spielte er für die TSG Hoffenheim und Ajax Amsterdam. International bringt Weghorst erhebliche Erfahrung mit: Seit seinem Debüt in der niederländischen A-Nationalmannschaft 2018 absolvierte er 53 Länderspiele und erzielte dabei 14 Tore. Er nahm an jeweils zwei Welt- und Europameisterschaften teil.

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Ein besonderer Moment seiner Karriere war das WM-Viertelfinale 2022 gegen Argentinien, in dem Weghorst in der elften Minute der Nachspielzeit (90.+11) den 2:2-Ausgleich erzielte. Dieser Treffer ist wohl unvergessen und zeigt seine Nervenstärke unter Druck. Mit dieser internationalen Erfahrung soll Weghorst am Donnerstag auch dazu beitragen, dass Twente auf europäischer Bühne weiter glänzen kann. In der Conference League gehört Twente in der Saison 2026/27 bislang zu den erfolgreichsten Mannschaften. Neben Twente teilen nur die AS Monaco, Panathinaikos Athen und der FC Lugano diese punktbeste Bilanz.

Vorbereitung des SC Freiburg und Trainerwarnung

Der SC Freiburg bereitet sich intensiv auf das Dupel vor. Nach den jüngsten Siegen in der Bundesliga gegen die SV Elversberg (1:0) und Union Berlin (2:0) sowie dem 1:0-Erfolg gegen Trabzonspor in der Conference League hat das Team Momentum. Julian Schuster warnte auf der Pressekonferenz vor dem Gegner aus den Niederlanden. Er hob die aktuelle Form und die mentale Stärke der Twente-Mannschaft hervor, die in den letzten Spielen keine Niederlage kassierte.

Das Spiel im Europa-Park Stadion wird somit zu einer harten Prüfung für die Breisgau-Elf. Der SC Freiburg muss sich auf eine intensive Offensive und die Präsenz von Wout Weghorst einstellen. Gleichzeitig gilt es, die eigene Struktur zu wahren und die/Homevorteil auszunutzen. Die Fans im Stadion werden eine wichtige Rolle spielen, um die Mannschaft zu tragen und den Gegner einzudrücken. Die Kontraste zwischen dem deutschen Verein und dem niederländischen Kontrahenten machen dieses Spiel zu einem besonderen Highlight der Conference League.

Am späten Donnerstagabend ist das Duell dann so weit. Beide Mannschaften haben gute Voraussetzungen, um Punkte zu holen. Für Twente ist es eine Chance, die perfekte Bilanz in der Gruppenphase zu halten. Für den SC Freiburg ist es eine Gelegenheit, sich gegen einen starken europäischen Gegner zu beweisen. Die Erwartungen sind hoch, und beide Seiten wissen, dass jedes Detail in diesem Spiel entscheidend sein kann. Die Analyse der Gegner und die taktische Vorbereitung sind daher von zentraler Bedeutung für den Erfolg am Donnerstag.