SC Freiburg gegen Trabzonspor: Conference League Live-Infos und Übertragung

SC Freiburg trifft am 3. Spieltag auf Trabzonspor in der Conference League. Alle Infos zu TV, Livestream und Liveticker zum Spiel.

Der SC Freiburg tritt am kommenden Donnerstag in der Europa Conference League an. Das Match findet bei Trabzonspor in der Türkei statt. Es ist der dritte Spieltag der Gruppenphase. Die Breisgauer wollen nach zwei Spielen wieder Punkte sammeln.

Zuvor gab es ein gemischtes Bild. Das Eröffnungsspiel gewann Freiburg deutlich. Trainer Julian Schuster führte die Mannschaft zum 3:2 Sieg. Der Gegner war der FK Jablonec aus Tschechien. Der Erfolg versprach gute Stimmung im Kader.

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Doch das zweite Spiel lief anders. Bei AS Monaco erlitt die Mannschaft eine klare Niederlage. Das Ergebnis stand auf 0:3. Dies ist ein deutlicher Rückschlag. Die Breisgauer müssen nun gegen die Türken wieder aufholen.

Die Formkurve der Gastgeber

Trabzonspor startet stark in den Wettbewerb. Die türkischen Erstligisten haben beide Spiele bisher gewonnen. Der Kader wirkt stabil und motiviert für die Aufgabe. Die Fans hoffen auf Punkte vor heimischem Publikum.

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Der erste Sieg ging gegen KuPS Kuopio. Das Finale des Matches lag bei 4:2. Der Torunterschied spricht für die Offensive. Trabzonspor zeigte sich dort torgefährlich. Die Abwehr hielt jedoch nicht immer dicht.

Im zweiten Spiel gegen Heart of Midlothian war die Leistung besser. Das Team behielt die Oberhand. Der Endstand betrug 2:0. Damit haben die Türken vier Punkte. Sie stehen gut in der Tabelle.

Die Strategie von Julian Schuster

Trainer Julian Schuster muss nun reagieren. Die Niederlage in Monaco darf nicht nachhallen. Die Mannschaft braucht einen klaren Plan. Freiburg darf Trabzonspor nicht unterschätzen. Die Türken sind erfahren im Wettbewerb.

Die Offensive von Freiburg muss wieder finden. Gegen Jablonec klappte das gut. In Monaco wirkte die Angriffsreihe stumpf. Gegen die Türken wird das anders sein. Die Verteidigung muss aufpassen.

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Trabzonspor hat viele schnelle Spieler. Die Breisgauer müssen sich zurückfallen. Der Druck liegt auf Freiburg. Die Fans wollen unbedingt nachziehen. Eine Niederlage würde die Chancen schmälern.

Übertragung und technische Details

Für die Zuschauer gibt es viele Möglichkeiten. Das Spiel wird im Fernsehen gezeigt. Auch ein Livestream ist verfügbar. Der Liveticker informiert live.

Zuschauer sollten sich vorbereiten. Die Übertragung ist wichtig für die Fans. Viele verfolgen das Spiel online. Die Technik muss einwandfrei sein.

Die Conference League ist spannend. Jeder Punkt zählt in der Gruppe. Freiburg muss punkten. Trabzonspor will verteidigen. Das Spiel wird spannend.