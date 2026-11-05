SC Freiburg gegen Trabzonspor: Conference League live TV Stream und Kick-off

Der SC Freiburg trifft am 3. Spieltag in der Conference League auf Trabzonspor. Hier finden Sie alle Infos zum TV-Sender, Livestream und zur Aufstellung der Breisgauer.

Am dritten Spieltag der UEFA Conference League steht am Donnerstag ein wichtiges Auswärtsspiel für den SC Freiburg an. Die Breisgauer treten beim türkischen Erstligisten Trabzonspor an, um nach einer schwachen Leistung in der vorherigen Runde wieder Punkte zu sammeln. Das Spiel ist ein zentrales Ereignis in der laufenden Gruppenphase, das sowohl für die Fans als auch für die Presse große Aufmerksamkeit generiert.

Formkurve nach Niederlage in Monaco

Der SC Freiburg befindet sich nach den ersten beiden Partien in einer schwierigen Ausgangslage. Beim Auftakt konnte die Mannschaft unter Trainer Julian Schuster den FK Jablonec mit 3:2 besiegt werden. Doch anschließend folgte bei der AS Monaco eine klare 0:3-Niederlage, die den Druck auf das Team erhöht. Nun gilt es, gegen den turkischen Gegner wieder an die erste Leistung anzuknüpfen und die Fehler der letzten Partie zu korrigieren.

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Trabzonspor startet erfolgreich in die Phase

Gegner Trabzonspor kommt deutlich besser in die Conference League hinein. Die türkische Mannschaft hat die ersten beiden Spiele gewonnen und zeigt sich in starkem Form. Im Eröffnungsspiel setzte sich Trabzonspor gegen KuPS Kuopio mit 4:2 durch. Im zweiten Spiel folgten dann Erfolge mit 2:0 gegen Heart of Midlothian. Diese zwei Siege geben dem Team aus der Türkei großes Selbstvertrauen, bevor es zum Duell mit den deutschen Spitzenklubs geht.

Übertragung: Free-TV und kostenpflichtige Distributionsplattformen

Fans, die das Spiel verfolgen möchten, müssen aktuell auf kostenpflichtige Dienste zurückgreifen. Eine Übertragung im kostenlosen Free-TV findet bei diesem Konflikt nicht statt. Stattdessen liegen die Rechte bei Sky. Die Zuschauer können das Spiel live über die Plattformen Sky Go und WOW streamen. Für beide Angebote ist zwingend ein entsprechendes kostenpflichtiges Abonnement erforderlich, um den Zugang zum Livestream zu erhalten.

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Erwartete Aufstellung des SC Freiburg

Trainer Julian Schuster wird seine taktischen Weichen für das Auswärtsspiel in der Türkei stellen. Die Startelf für das Spiel gegen Trabzonspor soll von folgenden Spielern gebildet werden. In der Abwehr sind Backhaus sowie die Verteidiger Kübler, Ginter, Lienhart und Makengo im Kader erwartet. Im Mittelfeld sollen Eggestein und Engelhardt auflaufen. Im Offensivbereich sind Irie, Grifo sowie die Stürmer Matanovic und Goto für die Führung der Offensive vorgesehen. Diese Struktur soll helfen, die Defensive zu stabilisieren.

Konsequenzen für die Gruppenphase

Das Ergebnis dieses Spiels hat direkte Auswirkungen auf die weitere Qualifikation. Da der SC Freiburg nach der Niederlage in Monaco punktearm ist, ist der Sieg in der Türkei unverzichtbar. Trabzonspor hingegen will die positive Serie fortsetzen und sich für die nächsten Runden qualifizieren. Der Fokus der Breisgauer liegt nun darauf, die defensive Stabilität wiederherzustellen und im Angriff gefährlicher zu werden, als es gegen Monaco der Fall war.