SC Freiburg schlägt Union Berlin 2:0 dank Eigentor von Khedira

Der SC Freiburg siegt souverän mit 2:0 gegen Union Berlin. Ein Eigentor von Rani Khedira und ein Treffer von Yuito Suzuki entscheiden das Spiel.

Der SC Freiburg gewinnt die Partie gegen Union Berlin mit einem deutlichen 2:0 und festigt damit seinen Platz als Tabellen-dritter. Mit einem Punkt Abstand bleibt die Mannschaft aus dem Breisgau der erste Verfolger von Bayern München und Borussia Dortmund. Das Spiel war technisch kaum ansprechend, doch das Ergebnis ist für die Freiburger hochwillkommen, um im Titelrennen nicht den Anschluss zu verlieren.

Technischer Fehler beim DAZN-Streaming

Ein kuriose Zwischenfall ereignete sich während des Spiels, als Zuschauer des Streaming-Anbieters DAZN das Freiburger Führungstor verpassten. Kurz vor der 55. Minute lenkte Union-Kapitän Rani Khedira eine Flanke von Lucas Höler unglücklich ins eigene Tor. In diesem Moment traten plötzlich Bildprobleme auf. Erst als die Freiburger Fans die Führung bereits feierten, war das Live-Bild wieder stabil. Das entscheidende Bundesliga-Tor war im Live-TV nicht zu sehen.

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Khedira Eigentor und Suzuki Doppelassist

Rani Khediras Eigentor war der erste Torschuss von Union Berlin, wenn auch in die falsche Richtung. Erst fünf Minuten später legte Joker Burke den ersten Union-Abschluss in die richtige Richtung ab. Das Bild der Begegnung war vor der Halbzeit durch Null Grad erwarteter Tore für die Hauptstädter geprägt. Freiburg dominierte von Beginn an, fand aber zunächst keine Lösung hinter der Abwehr.

Union-Keeper Frederik Rönnow hielt die Partie lange offen. Er lenkte einen Schuss von Yuito Suzuki an den Pfosten (37.) und parierte einen Kopfball von Filip Matanovic (42.). Doch dann sorgte Khediras Eigentor für die Wende. Suzuki erhöhte nach starker Vorlage von Michel Scherhant auf 2:0 (67.).

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Ronnow parliert Elfmeter und Unentschieden-Reihe

In der Schlussphase parierte Rönnow noch einen Foulelfmeter von Vincenzo Grifo (Schäfer gegen Goto, 85.). Yuito Suzuki ist mit nun fünf Toren Top-Torjäger des SC Freiburg in der Bundesliga. Die Remis-Serie des SC Freiburg hält an, nachdem es zuvor 0:0 gegen den BVB, 1:1 in Augsburg und 1:1 gegen Köln gab.

Tabellensituation und Trainer Mauro Lustrinelli

Union Berlin kassiert damit die vierte Liga-Pleite. Ein Punktetgewinn von Schalke 04 bei Hoffenheim könnte Union Berlin sogar auf den Abstiegsrang 17 abrutschen lassen. Trainer Mauro Lustrinelli soll nach BILD-Informationen trotzdem noch nicht wackeln.

Die defensive Stabilität von Union Berlin reicht in dieser Partie nicht aus. Die Offensive bleibt stecken. Die Freiburger nutzen die Konter und die technischen Vorteile klug aus. Das Spiel zeigt, dass Feinabstimmung in der Offensive entscheidend ist.