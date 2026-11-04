SC Freiburg trifft in der Conference League auf Trabzonspor

Der SC Freiburg gastiert in der Conference League bei Trabzonspor und will nach der 0:3-Niederlage bei Monaco punkten. Alle Infos zu TV und Stream.

Der SC Freiburg ist am Donnerstag in der Conference League beim türkischen Erstligisten Trabzonspor gefordert. Die Breisgauer wollen am dritten Spieltag der Ligaphase nach der deutlichen Niederlage bei der AS Monaco wieder punkten.

Für den SC Freiburg ist die Partie in der Türkei das dritte Ligaphasenspiel im Wettbewerb. Trabzonspor reist nicht an, sondern empfängt die Mannschaft aus dem Breisgau und geht mit einer starken Bilanz in die Begegnung.

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Freiburgs bisherige Ergebnisse in der Ligaphase

Der SC Freiburg steht nach zwei Spielen in der Conference League bei einem Sieg und einer Niederlage. Zum Auftakt besiegte die Mannschaft von Trainer Julian Schuster den FK Jablonec mit 3:2.

Anschließend setzte es für den SC Freiburg eine 0:3-Niederlage bei der AS Monaco. Diese Niederlage ist der Grund, warum die Breisgauer am Donnerstag unbedingt wieder punkten wollen.

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Trabzonspor mit zwei Siegen in den Wettbewerb gestartet

Trabzonspor hat die Ligaphase der Conference League mit zwei Siegen eröffnet. Der türkische Erstligist ist damit ohne Punktverlust in den dritten Spieltag gegangen.

Die Türken gewannen zunächst gegen KuPS Kuopio mit 4:2 und anschließend gegen Heart of Midlothian mit 2:0. Diese Ergebnisse machen Trabzonspor zu einem Gegner, der mit Selbstvertrauen in die Begegnung mit dem SC Freiburg geht.

Für die Ligaphase bedeutet das, dass beide Teams mit unterschiedlichen Ausgangslagen antreten. Der SC Freiburg muss nach der Niederlage in Monaco reagieren, während Trabzonspor seine gute Serie fortsetzen möchte.

Übertragung im TV und Livestream im Überblick

Informationen zur Übertragung von Trabzonspor gegen den SC Freiburg werden mit Hinweisen zu TV, Livestream und Liveticker bereitgestellt. Fans suchen bei dieser Partie gezielt nach Free-TV-Optionen, Pay-TV-Angeboten und einem Livestream.

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Im vorliegenden Material werden keine konkreten Sender oder Anbieter genannt. Interessierte sollten deshalb die aktuellen Programmhinweise der Veranstalter kurz vor dem Anpfiff prüfen.