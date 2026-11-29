Ein spätes Tor von Christoph Baumgartner verhindert den Heimsieg des SC Freiburg im Duell mit RB Leipzig. Beide Vereine bleiben hinter den Tabellenführern.

Das Spitzenspiel im Breisgau endete mit einem knapp erzielten Unentschieden. Der SC Freiburg und RB Leipzig trennten sich mit einem 2:2, wobei beide Mannschaften die Chance auf einen direkten Aufstieg auf die vordersten Tabellenränge verpassten. Durch den ausgeglichenen Ausgang blieben die Badener auf Platz drei und die Leipziger auf Platz vier, während der FC Bayern München und Borussia Dortmund die Führung behielten.

Später Ausgleich verhindert Heimsieg

Die Partie wurde erst in der letzten Minute entscheiden. In der 93. Spielminute erzielte Christoph Baumgartner mit dem 2:2 den entscheidenden Ausgleich für die Gäste. Damit entging dem SC Freiburg ein verdienter Heimsieg, den sie lange Zeit kontrolliert im Griff hatten. Die punkteteilende Entscheidung bedeutete auch, dass der Patzer des FC Bayern München gegen Hamburg nicht genutzt werden konnte, um die Tabelle anzugreifen.

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Freiburg dominiert durch effizientes Pressing

In den ersten Minuten zeigte der SC Freiburg seine gewohnte Intensität. Nach einem Ballgewinn durch das Power-Pressing spielte die Mannschaft den Ball auf die linke Seite. Dort legte Derry Scherhant den Vorwand für den ersten Treffer. Igor Matanovic gelang es, den Ball an den Leipziger Torwart Vandevoordt vorbeizuspielen und per Kopf ins Tor zu köpfen. Dieser Treffer fiel in der elften Minute und bescherte dem Heimteam die Führung.

Zwei Elfmeter prägen das Spielgeschehen

In der vierzigsten Minute entschied der Videobeweis über die nächste Zäsur. Ein Handspiel von Maximilian Ginter wurde als Elfmeter gewertet, nachdem er zuvor in der Europa League bereits daneben geschossen hatte. Maximilian Eggestein verwandelte den Punktstreif sicher und stellte die 2:0-Führung zur Halbzeit her. Nach dem Seitenwechsel sorgte erneut ein Elfmeter für Aufregung. Der DFB-Star Scherhant wurde im Angriff von Henrichs gefoult, woraufhin der Videobeweis erneut eingriff und einen foulbedingten Elfmeter für RB Leipzig anordnete.

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Nkunku und Baumgartner bringen Torausgleich

Christopher Nkunku nutzte die zweite Chance für Leipzig. Er schoss den Elfmeter mit einer Geschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde in die Maschen und reduzierte in der fünfzigsten Minute auf 2:1. Die Leipziger Mannschaft hatte in dieser Saison bisher Schwierigkeiten gegen die großen Teams. In diesem Jahr gab es bereits zwei Niederlagen gegen Bayern und Leverkusen, und auch in der Vorsaison reichte es nur zu einem Sieg gegen ein Top-Fünf-Team.

Kaderentscheidungen und Ausfälle

Beide Trainer setzten auf ihre Stammspieler, mussten aber auf Ausfälle reagieren. Für den SC Freiburg fiel Makengo aufgrund von Sprunggelenkproblemen aus, weshalb Kübler in die Starting XI rückte. Bei RB Leipzig startete Henrichs anstelle von Baku auf der rechten Verteidigerposition. Im Angriff erhielt Christopher Nkunku den Vorzug vor Christoph Baumgartner. Zudem kamen Banzuzi für Reitz und Romulo für Gomis zum Einsatz, um die Offensive zu verstärken.

Konsequenzen für die Tabellenkonkurrenz

Das Unentschieden hielt die enge Konkurrenz auf den hinteren Rängen der Tabelle aufrecht. Der SC Freiburg bleibt als drittplatzierte Mannschaft hinter dem FCB und dem BVB. RB Leipzig positioniert sich direkt dahinter. Die Intensität des Spiels zeigte, wie wichtig jeder einzelne Punkt in diesem Rennen ist. Mit dem späten Tor von Christoph Baumgartner konnte Leipzig das Blatt wenden und zeigte trotz der historischen Schwäche gegen Top-Teams eine starke Resilenz.