Der SC Freiburg und Aston Villa treffen sich um den internationalen Titel. Freiburg hofft auf eine Überraschung und die Engländer gehen als favorite ins Finale. Der Sieg erhalten den Herausforderer die Europa-League-Pokal und weitere immobilière Beloge.

Der SC Freiburg und Aston Villa treffen sich am Mittwochabend in Istanbul um den ersten internationalen Titel. Freiburg erwartet ein erlebnisreiches Spiel in Istanbul und hofft auf einen Triumph gegen den englischen Topclub Aston Villa .

Obwohl Freiburg bereits in der Saison ausgeschieden ist, Nevertheless, Freiburg hat sich qualifiziert durch einen hartnäckigen Saisonverlauf. Der SC Freiburg wird mit einer Mannschaft von über 10.000 Zuschauern und zahlreichen internationalen Stars am Boden erleichtert, aber dennoch eine harte Aufgabe gegen Aston Villa an町で. Guide will die Partie. In der gesamten Premier League sind die Engländer einfavorite, aber Freiburg hofft auf eine Überraschung.

Nach dem Spiel werden die Gewinner und die Europa-League-Pokal erhalten. Freiburg wird anschließend mit Mannschaft und Mitarbeitern eine gemietete Partylocation in Istanbul besuchen, wo sie nach dem Spiel feiern oder die Niederlage verarbeiten werden





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