SC Freiburg will in Hamburg gegen den FC St. Pauli punkten

Der SC Freiburg will seine positive Serie mit einem Sieg beim FC St. Pauli fortsetzen. Trainer Julian Schuster ist gewarnt, trotz der guten Form der letzten Spiele. Im Hinspiel kassierte der SC Freiburg eine deutliche Niederlage und möchte diese unbedingt revidieren.

Der SC Freiburg befindet sich auf einer positiven Serie mit zwei aufeinanderfolgenden Sieg en und möchte diese Erfolgsserie am Millerntor gegen den FC St. Pauli fortsetzen. Trotz dieser guten Form ist dem Sport-Club ein Sieg in der Bundesliga beim FC St. Pauli bisher nicht gelungen. Julian Schuster , der aktuelle Trainer des SC Freiburg, kennt den FC St. Pauli gut, sowohl als Spieler als auch als Trainer, und weiß, dass es eine besondere Herausforderung sein wird.

Schuster hat bereits vor dem Hinspiel von der hohen Wertschätzung, die er für den FC St. Pauli und sein Stadion hat, gesprochen. Er sieht die Geste, die Hymne des gegnerischen Vereins zu spielen, als ein fantastisches Zeichen. Trotz der positiven Einstellung ist der Trainer vor dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger gewarnt. Im Hinspiel kassierte der SC Freiburg eine klare 0:3 Niederlage, die der Trainer unbedingt revidieren möchte. Die Mannschaft der Freiburger hofft, die maximale Punktzahl zu holen und die positive Form der letzten beiden Spiele, in denen sie jeweils mit 1:0 siegten, fortzusetzen. Schuster ist der Meinung, dass sich die Mannschaft in den letzten Spielen wieder an Stabilität gewöhnt hat, insbesondere in der Defensive. Das Ziel ist es, das Spiel Schritt für Schritt weiter zu entwickeln und die Offensive zu stärken. Der Trainer erwartet ein schwieriges Spiel, da der FC St. Pauli eine der zweitbesten Abwehr der Liga hat. Der SC Freiburg muss geduldig sein und in den Duellen bestehen können, um die nötigen Räume zu finden. Schuster ist sich sicher, dass die Mannschaft die Herausforderung meistern kann und hofft auf eine positive Leistung seiner Spieler.





kicker_BL / 🏆 117. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

SC Freiburg FC St. Pauli Bundesliga Julian Schuster Millerntor Sieg

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Hamburg & Schleswig-Holstein: Zahl der Grippekranken in Hamburg stark gestiegenDie Grippewelle ist in vollem Gange. Immer mehr Menschen in Hamburg erkranken derzeit an den Influenzaviren. Was raten Experten?

Weiterlesen »

Union Berlin gegen St. Pauli: Der Kampf der defensivstärksten TeamsUnion Berlin empfängt den defensivstarken Aufsteiger FC St. Pauli in einem Duell der schwächsten Heim- und Auswärtsoffensiven der Liga. Ein besonderes Spiel könnte für Aljoscha Kemlein werden, der als Leihgabe dem FC St. Pauli in der vergangenen Saison zum Aufstieg half.

Weiterlesen »

Bundesligaduell St. Pauli gegen Union Berlin: Hamburg ist für Steffen Baumgart einfach kein gutes PflasterMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

FC Bayern verliert in Hamburg gegen St. PauliEin Rückblick auf einen historischen Sieg des FC St. Pauli gegen den frisch gebackenen Weltpokalsieger Bayern München am Millerntor.

Weiterlesen »

Augsburgs Banks schießt Eigentor und wird jüngster Bundesliga-RekordhalterKiel verliert in München, Heidenheim gegen Dortmund, Bochum gegen Freiburg und St. Pauli spielt gegen schwache Augsburger nur 1:1. Dabei war so viel mehr drin. Die 1. Halbzeit gehört in einem zähen Spiel klar dem FC St. Pauli. Augsburg versprüht überhaupt keine Torgefahr – null Torschüsse in der 1. Hälfte. Das gab es zuletzt vor vier Jahren. Die „Kiezkicker“ machen es da besser. Flanke von Guilavogui auf Treu. Dessen Kopfball kann Dahmen noch von der Linie kratzen, doch dessen Nachschuss stolpert Augsburgs Nachwuchs-Star Banks über die Linie. Ein bitteres Eigentor des 18-Jährigen, der damit nun der jüngste Eigentorschütze der Bundesliga-Geschichte ist. Auf diesen Rekord hätte er unter Garantie verzichten können. Weißhaupt (28.) hat sogar noch die Chance in der 1. Halbzeit auf 2:0 zu stellen, doch er wird aus fünf Metern abgeblockt. Zur Pause ist St. Pauli seit 254 Minute in der Bundesliga ohne Gegentor. Vereinsrekord (vorher 238 Minuten)! Doch Augsburg bleibt auch danach komplett schlafmützig. Kein Tempo, keine Kreativität, keine Torgefahr. Es dauert bis zur 66. Minute bis Augsburg das erste Mal auf das Tor schießt: Banks Schuss ist aber zu harmlos. Auch St. Pauli ist in dieser Phase viel zu passiv. Das rächt sich.Flanke Giannoulis und der eingewechselte Kömür zirkelt den Ball volley in den Winkel. Keine Chance für Vasilj im St. Pauli-Tor.

Weiterlesen »

Wutprofi trifft, St. Pauli siegt: VfB Stuttgart lässt den SC Freiburg mächtig leidenDer VfB Stuttgart macht im Derby gegen den SC Freiburg kurzen Prozess. Nach dem 4:0 und RB Leipzigs Einbruch in Bochum träumen die Schwaben immer konkreter von der erneuten Qualifikation für die Königsklasse. St. Pauli holt in Heidenheim wichtige Punkte, in Kiel trifft der Wutprofi der Woche.

Weiterlesen »