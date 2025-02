SC Halle unterliegt SpVg. Heepen mit 0:5

Der SC Halle musste sich in der Bezirksliga Staffel 2 am 16. Februar 2025 mit einer 0:5 Niederlage gegen die SpVg. Heepen geschlagen geben. Die Gäste waren deutlich stärker und erzielten fünf Tore, während der SC Halle keine Antwort fand.

SC Halle empfängt die SpVg. Heepen in der Bezirksliga Staffel 2. Vor 57 Zuschauern in der Halle (westf.) muss sich der SC Halle mit einer herbe 0:5 Niederlage geschlagen geben. In der ersten Halbzeit gelingt es weder den Heim- noch den Gastspielern effektive Tore zu erzielen. Nur wenige Minuten vor der Pause nimmt Marijo Pavlovic die Führung für die SpVg. Heepen. Nach dem Seitenwechsel folgt in der Mitte der zweiten Halbzeit das zweite Tor durch Kevin Klass. Die SpVg.

Heepen legt noch drei weitere Tore nach, Vitaliy Kulpa in der 67. Minute, Kaan Güreli in der 73. Minute und Illias Charradi in der 80. Minute. Der SC Halle kämpft zwar tapfer, kann der Offensivpower der SpVg. Heepen aber nicht Paroli bieten. Am Ende geht die SpVg. Heepen mit einem klaren Sieg vom Platz und klettert auf Platz acht. Der SC Halle rutscht auf Platz zehn ab. Beim Spiel wurden einige Auswechslungen vorgenommen. Für den SC Halle kam Marcel Waschipki für Muhammed Göksu ins Spiel. Aufseiten der SpVg. Heepen verlässt Francis Reimann den Platz und wird durch Illias Charradi ersetzt.Die Aufstellungen des SC Halle und der SpVg. Heepen sowie der Schiedsrichter sind im Text enthalten. Die Inhalte dieses Berichts wurden automatisch auf der Basis von DFB-Daten zusammengestellt





nwnews / 🏆 22. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Bezirksliga SC Halle Spvg. Heepen Niederlage Ergebnisse

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

SpVg. Heepen setzt sich knapp durch gegen die Spvg SteinhagenDie Gastgeber verschlechtern sich um einen Tabellenplatz. Mit einem Tor Vorsprung setzt sich die SpVg. Heepen am Sonntag in Steinhagen gegen den Gastgeber Spvg Steinhagen durch.

Weiterlesen »

Bundeskongress der Jungen Alternative: Massiver Protest vor der Tür, Auflösung in der HalleEine neue Organisation soll die gesichert rechtsextreme JA ersetzen. Diese wurde am Samstag als Verein beerdigt. In Apolda demonstrierten Hunderte An­ti­fa­schis­t*in­nen gegen die Veranstaltung.

Weiterlesen »

Theater „Ajax und der Schwan der Scham“: Der blutige Tanz der ewigen ZweitenChristopher Rüping widmet sich am Hamburger Thalia Theater dem antiken Ajax-Mythos. Er verknüpft ihn mit Fragen nach Leistungsdruck und Konkurrenz.

Weiterlesen »

Kommentar: Der Wille zum Machterhalt ist in der SPD größer als der Widerstand bei der MigrationHat sich Friedrich Merz in der Migrationsfrage verzockt? Verhindert das Zustrombegrenzungsgesetz nach der Wahl eine Koalition? Nein, denn der CDU-Vorsitzende kann sich auf die SPD verlassen.

Weiterlesen »

Wer ist der neue Außenminister?: Marco Rubio - einer der wenigen 'Normalen' an der Seite TrumpsTrump macht Marco Rubio zum Außenminister, einen alten Rivalen. Für die Europäer ist das eher eine gute Nachricht, nach dem Motto: Einer der wenigen Vernünftigen. Sie sollten sich nicht zu früh freuen.

Weiterlesen »

Auf der Suche nach der Erfolgsspur: Gegen Eching muss der ASV Cham punktenSeit vergangenem Wochenende sind die Handballer des ASV Cham die Tabellenführung in der Oberliga Nord wieder los. Nun müssen die Obe ...

Weiterlesen »