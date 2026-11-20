SC Magdeburg gewinnt ein enges Champions-League-Spiel in Dänemark trotz medizinischen Notfalls und Rückstands. Dominik Kuzmanovic sichert den Sieg.

SC Magdeburg hat sein erstes Hauptrunden-Spiel der Champions-League-Saison gegen GOG Haderslev in Dänemark mit einem knappen Sieg beendet. Der deutsche Titelverteidiger bezwang den dänischen Gegner nach einem spannungsgeladenen Match, das von dramatischen Wendungen, einem medizinischen Notfall und der starken Leistung des Torhüters geprägt war. Das Ergebnis sichert dem SCM den ersten Platz in der laufenden Runde und unterstreicht die Widerstandsfähigkeit des Teams unter Druck.

Medizinischer Notfall unterbricht das Spiel

Der Verlauf des Spiels wurde durch einen ungewöhnlichen Vorfall auf der Tribüne maßgeblich beeinflusst. Nach vierzig Minuten stand es 29:27 für SC Magdeburg, als ein medizinischer Notfall auftrat und die Partie für eine Viertelstunde pausieren musste. Während dieser Unterbrechung hielten beide Mannschaften auf dem Feld warm, um ihre Fitness zu erhalten. Die Wartezeit wirkte sich jedoch negativ auf den Spielfluss des deutschen Meisters aus, was sich später im Spielverlauf rächen sollte.

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SC Magdeburg dreht den Rückstand

Nach der Wiederaufnahme zeigte SC Magdeburg anfänglich deutliche Schwächen. Das Team verlor drei Bälle in Folge, was einem 0:3-Lauf des Gegners Vorschub leistete. Dadurch übernahm GOG Haderslev plötzlich die Führung. Anstatt in Panik zu verfallen, reagierte SC Magdeburg ruhig und schüttelte die schlechte Phase ab. Insbesondere die Außenakteure Lukas Mertens mit sechs Toren und Oskar Vind mit vier Treffern stabilisierten das Offensivspiel und brachten die Mannschaft wieder in die Spur.

Torwart Kuzmanovic sichert den Sieg

Die entscheidende Szene des Abends ereignete sich ganz am Ende der Partie. SCM-Torwart Dominik Kuzmanovic rettete den knappen Sieg mit einer starken Parade sechs Sekunden vor dem Abpfiff. Diese Reflexe bewiesen, warum der Torwart als Königstransfer geholt wurde. Kuzmanovic kommentierte das Spiel später als Paradebeispiel modernen Handballs. Beide Teams hätten offensiv sehr gut gespielt, was für die Torhüter extrem schwierig gewesen sei. Er betonte, dass Magdeburg am Ende vielleicht etwas Glück gehabt habe, der Sieg aber dennoch verdient sei.

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Oskar Vinds emotionale Rückkehr

Ein spezielles Erlebnis war das Spiel für SCM-Rechtsaußen Oskar Vind, der im Sommer von GOG zu Magdeburg gewechselt war. Für den 26-Jährigen war die Rückkehr an den alten Ort eine besondere Erfahrung, bei der er die fantastische Stimmung vor Ort genoss. Vind erwähnte, dass GOG unglaublich stark gespielt habe und Magdeburg zunächst große Probleme mit dem dänischen Angriffsspiel hatte. Dies führte zu einer extrem engen Partie, bei der Vind am Ende froh war, dass das Glück am Schluss zu ihren Gunsten ausfiel.

Trainer Wiegert lobt mentale Stärke

SCM-Trainer Bennet Wiegert betonte nach dem Spiel, dass die letzten Punkte nach einem harten Duell zählen würden. Er gab zu, dass Magdeburg am Ende vielleicht etwas Glück gehabt habe, war aber mit dem Ergebnis zufrieden. Für ihn war es entscheidend, dass die Mannschaft in der Crunchtime da war. Wiegert wies darauf hin, dass das Team genau wisse, wie knapp der Sieg gewesen sei. Somit konnte SC Magdeburg sein siebtes Champions-League-Spiel in dieser Saison gewinnen und zeigt sich bereit für die kommenden Herausforderungen.