SC Magdeburg gewinnt das Champions-League-Auftaktspiel beim dänischen Tabellenführer GOG Handbold mit 36:35. Ein zäher Sieg mit 14-er Serie.

Der SC Magdeburg hat das Auftaktspiel der Hauptrunde in der Champions League mit einem knappen 36:35 (21:20) beim dänischen Tabellenführer GOG Handbold gewonnen. Durch diesen Erfolg sicherte sich der deutsche Tabellenführer wettbewerbsübergreifend den 14. Sieg in Serie. Der Sieg fiel jedoch nicht leicht und erforderte von beiden Mannschaften ein hohes Maß an Disziplin und Nervenstärke.

Offensive Stärke und torreiche erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit präsentierten sich beide Teams als hochgradig offensiv stämmig. Das Spiel entwickelte sich zu einem echten Tor-Spektakel, das von insgesamt 41 Treffern in der ersten Hälfte geprägt war. GOG Handbold zeigte eine beeindruckende Offensive und verfehlte das Tor nur gelegentlich durch Pfostentreffer. Während des Spiels brachte sich Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert in einer Auszeit selbst unter Druck. Er forderte seine Mannschaft energisch auf, weiterzumachen, während Felix Claar nach fünfzehn erfolgreichen Versuchen seinen sechzehnten Versuch nicht im Kasten landete.

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Trotz der offensiven Überlegenheit blieben beide Torhüter unverzichtbar. GOG Handbold holte unterdessen per Tor von Lucas Pellas wieder auf 20:21 heran. In einer kritischen Phase sah sich SC Magdeburg jedoch fast zwei Minuten lang in doppelter Unterzahl auf dem Feld wieder. In dieser Phase schmolz die Führung des SCM rapide dahin. Torwart Kevin Moeller stellte sich dieser Herausforderung und parierte nicht nur den Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson, sondern auch dessen zweiten Versuch, um die Gleichgewichtslage zu halten.

Zwischenfall unterbricht das Spiel für Minuten

Die Dynamik des Spiels wurde durch einen medizinischen Notfall unterbrochen. Bis zur vierzigsten Minute blieb das Match auf Augenhöhe, wie die Anwesenheit von SCM-Legende Michael Damgaard auf der Tribüne bezeugte. Beim Stand von 27:29 stand SC Magdeburg erneut in doppelter Unterzahl, als das Spiel plötzlich gestoppt wurde. Ein medizinischer Notfall unter den Fans erforderte eine sofortige Unterbrechung der Partie. Beide Mannschaften mussten daraufhin minutenlang auf der Platte warmhalten.

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Während der Wartezeit wurde auch ein Verletzungsvorfall beim SCM dokumentiert. Oscar Bergendahl hatte auf einen Fuß eines Gegenspielers getreten und sich den rechten Knöchel umgeknickt. Er humpelte zunächst selbst vom Feld, wurde jedoch auf der Bank behandelt und konnte später wieder am Spiel teilnehmen. Die lange Pause sorgte schließlich für erleichterten Applaus im Publikum, bevor das Spiel fortgesetzt werden konnte.

Entscheidende Phase und knapper Sieg für die Deutschen

Nach der Unterbrechung erwischte SC Magdeburg einen kritischen Moment. Oskar Moeller Jakobsen von GOG Handbold verfeinerte einen 3:0-Lauf und führte sein Team mit 30:29 an. Trainer Bennet Wiegert reagierte emotional auf die Situation. Bis in die Schlussphase hinein blieb die Spannung erhalten, da der Vorsprung nur minimal war. SC Magdeburg musste den Kopf hoch halten und sich gegen die offensiven Aktionen der Dänen behaupten.

Den entscheidenden Beitrag zum knappen Sieg leistete schließlich der Magdeburger Keeper Dominik Kuzmanovic. Er konnte den letzten Ball der Dänen parieren und rettete den 36:35-Sieg sicher ins Ziel. Der Erfolg gegen den Tabellenführer aus Dänemark festigt die Position von SC Magdeburg an der Spitze und unterstreicht die Konstanz der deutschen Mannschaft in der Champions League. Mit dem 14. Sieg in Serie zeigt der SCM, dass er auch gegen starke internationale Gegner standfest ist.