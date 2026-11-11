SC Magdeburg besiegt HSV Hamburg mit 43:32 und zieht ins Viertelfinale ein

Der SC Magdeburg gewinnt das Handballspiel gegen den HSV Hamburg deutlich mit 43:32. Luca Witzke gibt sein Debüt, doch die Gäste scheitern am starken SCM.

Der SC Magdeburg hat im Hinspiel der Play-offs gegen den HSV Hamburg klar mit 43:32 gewonnen und sich damit einen wichtigen Schritt Richtung Halbfinale gesichert. Das Spiel endete bereits in der zweiten Halbzeit eindeutig zugunsten der Gäste aus Sachsen-Anhalt, nachdem die Hamburger Mannschaft nach der Pause massiv an Konstanz verloren hatte. Die Partie fand vor heimischem Publikum statt und bot trotz des hohen Ergebnisses spannende Momente.

Debüt von Luca Witzke bei HSV Hamburg

Für Luca Witzke war dieser Abend historisch bedeutsam, da er nach seinem Wechsel aus Flensburg sein erstes Pflichtspiel im Trikot des HSV Hamburg bestritt. Die offizielle Spielgenehmigung für den 27-jährigen Spieler traf erst am Dienstagmittag auf der Geschäftsstelle ein, was eine schnelle Integration erschwerte. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit stand Witzke direkt in der Startaufstellung und trug die Nummer 7, seine bevorzugte Rückennummer.

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Die Notwendigkeit für Witzkes sofortige Einsatzbereitschaft ergab sich aus personellen Engpässen beim HSV. Neben Moritz Sauter, der aufgrund eines Kreuzbandrisses für die gesamte Saison ausfällt, fehlte auch Nicolaj Jørgensen als bester Schütze der Hamburger. Jørgensen musste wegen Problemen an Fuß und Knie geschont werden, wodurch die Offensive auf neue Kräfte angewiesen war. Witzke zeigte sofort Einsatzwillen und scheiterte zwar an seinen ersten Würfen, gelangte aber kurz vor der Pause zum ersten Treffer.

Taktische Schlüsselmomente und Torwartleistungen

In der ersten Halbzeit hielt der HSV Hamburg stark dagegen und sorgte für ein enges Gefecht. Oskar Vind erzielte einen auffälligen Pirouetten-Treffer mit der Rückhand, der das Spieltempo erhöhte. Robin Haug stach als Torwart hervor und rettete unter anderem zwei Siebenmeter von Omar Ingi Magnusson. Durch diese Paraden konnte der HSV das Ergebnis bis zur Pause auf 22:19 halten, wobei insgesamt 41 Tore gefallen waren.

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Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Bild schlagartig. Gisli Kristjansson stellte zunächst auf 25:20, bevor Magnusson mit seinem zehnten Tor die Führung ausbaute. Ein entscheidender Faktor war der Torwechsel beim HSV: Matej Mandic löste den glücklosen Dominik Kuzmanovic ab und entwickelte sich schnell zu einem stabilen Faktor im Magdeburger Netz. Trainer Torsten Jansen versuchte in einer Auszeit gegenzusteuern, kritisierte die Verteidigungsleistung seiner Mannschaft scharf, doch der Abwärtstrend war nicht mehr aufzuhalten.

Entscheidung durch Youngster Tim Thielicke

Die Weichen für das Ende des Spiels wurden um die 49. Minute gestellt. Der Magdeburger Youngster Tim Thielicke verwandelte einen Siebenmeter zum 37:27, womit die Entscheidung über den Sieger praktisch gefallen war. Dies markierte den Punkt, an dem der HSV jegliche Hoffnung auf ein Comeback verloren hatte. Die Konstanz der Magdeburger Angreifer ließ keine Lücken mehr für die Hamburger Defensive zu.

Kurz darauf sorgte ein weiterer junger Spieler für den endgültigen Schlusspunkt. Malte Martin Elze erzielte das 40. Magdeburger Tor und unterstrich die Überlegenheit seines Teams. Mit dem Endstand von 43:32 zog der SCM souverän ins Viertelfinale ein. Die Leistung der beiden Youngster Thielicke und Elze demonstrierte die Tiefe des Kaders und die aktuelle Formstärke der Mannschaft.

Weiterer Weg ins Finale

Mit dem Sieg ist der SC Magdeburg nun in der nächsten Runde der Play-offs angekommen. Die Auslosung für das Viertelfinale findet am Sonntag statt. Sie wird im Anschluss an das Bundesligaspiel des SCM gegen Flensburg in Magdeburg durchgeführt. Für den HSV Hamburg bedeutet die Niederlage das vorzeitige Aus in der aktuellen Saison, während Magdeburg nun fokussiert auf den nächsten Gegner blickt.