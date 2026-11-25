Meister SC Magdeburg dominiert Sporting Lissabon mit 37:31 in der Champions League und sichert sich wichtige Punkte für die Vorrunde.

Der SC Magdeburg hat sein zweites Hauptrundenspiel in der EHF Champions League mit einer deutlichen 37:31-Niederlage gegen Sporting Lissabon gewonnen. Die deutsche Mannschaft präsentierte sich von der ersten Minute an dominant und kontrollierte das Geschehen auf dem Spielfeld effektiv. Mit diesem Resultat festigte SC Magdeburg seine Position im Turnier und schuf sich eine solide Ausgangslage für die anstehenden Play-off-Runden.

Torwächter Mandic dominiert das deutsche Tor

Torwart Matej Mandic übernahm eine entscheidende Rolle im Erfolg des SC Magdeburg, da er doppelt so viele Würfe abwehrte wie der Gegenspieler. Seine Leistungen im Tor waren fundamental für die defensive Stabilität, die das Team über die gesamte Spieldauer aufrechterhielt. Diese exzellente Paradequote trug maßgeblich dazu bei, dass die portugiesische Mannschaft, bekannt für ihre offensive Stärke, nur dreiunddreißig Trefer erzielen konnte.

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Effizienz und Offensivspiel bestimmen das Match

SC Magdeburg startete hochmotiviert und erreichte nach fünf Minuten bereits einen komfortablen 4:1-Führungsstand. Albin Lagergren, der für den verletzten Omar Ingi Magnusson auflief, steuerte elf Tore zur Gesamtwertung bei und erwies sich als treffsicherer Schlüsselfaktor. Die deutsche Mannschaft nutzte die entstandenen Freiräume im Angriffsverbund optimal aus und sorgte dafür, dass die portugiesische Abwehr kontinuierlich unter Druck geriet.

Sporting Lissabon bleibt unter eigener Stärke

Trainer Ricardo Costa von Sporting Lissabon sah sich gezwungen, bereits nach wenigen Minuten seine erste Auszeit zu nehmen, da die eigene Offensive nicht die gewohnte Wirkung zeigte. Üblicherweise wirft der portugiesische Serienmeister im europäischen Wettbewerb durchschnittlich dreiunddreißig Tore pro Spiel, blieb in Magdeburg jedoch deutlich unter diesem Durchschnitt. Besonders in den ersten zehn Minuten kassierte die portugiesische Elf nur zwei Gegentore, was jedoch auch den defensiven Festungscharakter des SC Magdeburg widerspiegelte.

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Zweite Halbzeit festigt Vorsprung klar

Nach der Pause erhöhte SC Magdeburg den Druck weiter und sicherte sich mit der Halbzeitführung von 18:10 bereits eine sichere Basis. Das Team spielte nun mit größerer Gelassenheit und erhöhte die Effizienz in der Endzone weiter, bis zum Endstand von 37:31. Diese dominante Leistung markiert einen deutlichen Kontrast zu den vorherigen Jahren, in denen Sporting Lissabon als torgefährlichster Klub Europas galt.

Positiver Ausblick auf die Viertelfinal-Qualifikation

Der Sieg gegen den direkten Konkurrenten im Teilnehmerfeld verschafft SC Magdeburg nun erhebliche Momentum für die restlichen Gruppenspiele. Die klare Abgrenzung von den portugiesischen Kontrahenten zeigt, dass das deutsche Team auf höchstem europäischem Niveau mithalten kann. Mit dieser Leistung ist die Mannschaft gut gerüstet, um die angestrebten Plätze für die Viertelfinal-Qualifikation zu sichern und die Titelverteidigung weiter voranzutreiben.