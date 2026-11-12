SC Magdeburg bezwingt Hamburg und erwartet Flensburg-Kracher

SC Magdeburg sichert sich nach Pokalsieg den Einzug ins Viertelfinale. Trainer Bennet Wiegert fokussiert sich nun auf das wichtige Bundesliga-Duell gegen SG Flensburg-Handewitt am Sonntag.

Der SC Magdeburg hat im DHB-Pokal einen deutlichen Sieg gegen den HC Hamburg errungen und damit den Einzug in das Viertelfinale offiziell perfekt gemacht. Das Ergebnis von 43:32 Toren (Halbzeitstand 22:19) markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Final Four in Köln, wo der Verein in der Champions League sowie im nationalen Pokalwettbewerb um die Trophäe kämpfen wird. Diese Niederlage bedeutet gleichzeitig das Aus für den HC Hamburg in dieser Spielzeit des Wettbewerbs.

Pokalsieg und Viertelfinaleffizienz

Die Partie begann für die Mannschaft aus Magdeburg hochdramatisch und mit starker Dominanz. Nach 19 Minuten führte das Team bereits mit 15:8 Toren, was auf eine aggressive und effektive Spielweise in der Anfangsphase hindeutete. In der Folgezeit relativierte sich die Führung jedoch leicht, sodass der Stand nach 26 Minuten bei 18:16 Toren lag. Trainer Bennet Wiegert kritisierte später, dass die Mannschaft in dieser Phase nicht genug Druck ausgeübt habe und die Köpfe hätte nicht hängen lassen dürfen. Trotz des spürbaren Nachlassens der Dominanz gelang es den Spielern, die Führung zu halten und mit drei Toren Unterschied in die Halbzeitpause zu gehen.

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Kritik an der ersten Halbzeitphase

Trainer Bennet Wiegert äußerte nach dem Spiel deutliche Kritik an der mentalen Einstellung seiner Spieler in der ersten Halbzeit. Er betonte, dass es unakzeptabel sei, sich so zu fühlen, als läge man mit fünf Toren zurück, obwohl man noch führte. Die Spieler hätten in der Schlüsselpause mehr Ausstrahlung zeigen müssen, um die führende Position nicht ins Wanken zu bringen. Diese Worte spiegeln den hohen Anspruch wider, den der SC Magdeburg an sich selbst stellt und der über einen reinen Pokalerfolg hinausgeht. Die zweite Halbzeit diente dann der Korrektur und Demonstration der eigentlichen Stärke der Mannschaft.

Ambitionen und Ziele im deutschen Handball

Nach der Pause präsentierte der SC Magdeburg erneut seine Klasse und steuerte souverän ins Viertelfinale. Für Trainer Bennet Wiegert ist das Erreichen des Final Four in Köln ein extrem wichtiges Ziel, das er als eines der größten Handball-Turniere der Welt bezeichnet. Neben der Teilnahme an der Champions League sieht er dieses Turnier als zentrale Herausforderung an. Der Trainer unterstrich jedoch klar, dass die bloße Teilnahme am Finalturnier für die aktuelle Mannschaft nicht mehr ausreicht. Der SC Magdeburg hat sich zu einer Equipe entwickelt, die nicht nur mitmischen, sondern auch gewinnen will, wenn sie die Chance dazu hat.

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Bundesliga-Kracher gegen SG Flensburg-Handewitt

Bevor der Fokus auf das Pokal-Viertelfinale gelegt werden kann, steht am Sonntag um 15 Uhr ein extrem wichtiges Duell in der Opel Handball-Bundesliga an. Der Meister und Tabellenzweite SC Magdeburg trifft dort auf den Drittplatzierten SG Flensburg-Handewitt. Dieses Spiel gilt als wahrer Kracher im laufenden Saisonverlauf und bietet dem Tabellenzweiten die Chance, den Abstand zu den führenden Teams zu halten oder auszubauen. Die Ausstrahlung des Spiels erfolgt live bei WELT TV, SPORTBILD.de und Dyn, was die hohe mediale Bedeutung dieses Aufeinandertreffens unterstreicht.

Vorbereitung und Wochenplan des Trainers

Trainer Bennet Wiegert hat seinen Plan für die Vorbereitung auf das Bundesligaspiel gegen Flensburg bereits bekanntgegeben. Die Spieler der Mannschaft werden am Donnerstag freie Zeit haben, um sich physikalisch und mental von der anstrengenden Pokalpartie und der laufenden Spielzeit zu erholen. Diese Pause ist als wichtiger Bestandteil der Regeneration gedacht. Am Freitag beginnt dann die intensive Konzentration auf den Gegner SG Flensburg-Handewitt, wobei Wiegert ankündigte, alle Kräfte zu bündeln, um sein Team optimal auf diesen speziellen Gegner vorzubereiten. Die Mannschaft muss also schnell von der Pokal- in die Bundesliga-Intensität wechseln, um beide Ziele im Blick zu behalten.