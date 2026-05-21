SC Magdeburg feiert Meisterschaft - Trainer Bennet Wiegert verbietet Partys

Der SC Magdeburg steht kurz vor seiner dritten Meisterschaft in vier Jahren. Trainer Bennet Wiegert hat sich für den Fall des vorzeitigen Titelgewinns ein Partyverbot gegeben. Der Trainer möchte sich auf die Restsaison konzentrieren und vor allem auf das Final4 der Champions League. Wiegert ist sich bewusst, dass die Geschäftsstelle die Titel-Kracher mit ihm über Erfolgsszenarien diskutieren wird. Der Trainer möchte sich aber nicht von den möglichen Partyplänen beeinflussen lassen und ist fokussiert auf die kommenden Aufgaben.

Der SC Magdeburg steht kurz vor seiner dritten Meisterschaft in vier Jahren. Der Tabellenführer hat sich im Topspiel gegen den Tabellenzweiten SG Flensburg-Handewitt ein Unentschieden erkämpft und kann somit die Meisterschaft vorzeitig feiern.

Trainer Bennet Wiegert hat sich für den Fall des vorzeitigen Titelgewinns ein Partyverbot gegeben. Der SCM-Coach möchte sich auf die Restsaison konzentrieren und vor allem auf das Final4 der Champions League. Wiegert ist sich bewusst, dass die Geschäftsstelle die Titel-Kracher mit ihm über Erfolgsszenarien diskutieren wird. Der Trainer möchte sich aber nicht von den möglichen Partyplänen beeinflussen lassen und ist fokussiert auf die kommenden Aufgaben.

Wiegert hat sich für den Fall der Meisterschaft ein Partyverbot gegeben. Der Trainer möchte sich auf die Restsaison konzentrieren und vor allem auf das Final4 der Champions League. Wiegert ist sich bewusst, dass die Geschäftsstelle die Titel-Kracher mit ihm über Erfolgsszenarien diskutieren wird. Der Trainer möchte sich aber nicht von den möglichen Partyplänen beeinflussen lassen und ist fokussiert auf die kommenden Aufgaben





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