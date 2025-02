SC Magdeburg feiert wichtigen Champions-League-Sieg in Kielce

Der SC Magdeburg hat in der Champions League einen wichtigen Sieg gegen Industria Kielce eingefahren. Der deutsche Meister siegte mit 29:25 und hat damit seine Ausgangsposition für das Weiterkommen deutlich verbessert.

Der SC Magdeburg hat nach der deutlichen Bundesliga-Niederlage in Kiel in der Champions League erfolgreich gekontert. Gegen Industria Kielce gelang dem SCM eine klare Leistungssteigerung und ein wichtiger Sieg . Dieser könnte am Ende sogar entscheidend für das Weiterkommen sein. Handball -Bundesligist SC Magdeburg hat in der Champions League einen wichtigen Sieg eingefahren. In Kielce gewann der deutsche Meister am Mittwochabend (12. Februar) mit 29:25 (16:10).

Beste Magdeburger Werfer waren Felix Claar und Matthias Musche mit je sieben Toren. Die Elbestädter schieben sich durch den Sieg in der Gruppe B auf Rang fünf an Kielce vorbei und haben damit ihre Ausgangsposition für das Weiterkommen deutlich verbessert.Kielce schwächte sich in entscheidender Phase zweimal selbst. Mit nur 14 Spielern war der SCM nach Polen gereist, musste neben den Langzeitverletzten Omar Ingi Magnusson und Oscar Bergendahl auch auf Kapitän Christian O'Sullivan (Knie-OP) und Albin Lagergren (Muskelverletzung) verzichten. Magdeburg begann gut, führte früh. Mit dem starken Nikola Portner im Tor baute der SCM diesen Vorsprung auf sechs Tore aus (10:16/29.) und ging so in die Pause. Magdeburg vergrößerte nach der Pause den Vorsprung und setzte auf lange Angriffe, um Energie zu sparen. Kielce hingegen deckte offensiver, vergab aber zu viele Torwürfe. Erst als bei den Magdeburgern die Konzentration und die Kräfte nachließen, konnte Kielce verkürzen. Nach einem Schlag gegen Gisli Kristjansson sah Tomasz Gebala die Rote Karte (54.) und Magdeburg konnte wieder auf fünf Tore wegziehen (22:27/54.). In der Schlussphase schluderte der SCM im Abschluss, brachte den Sieg aber sicher über die Zeit, auch weil Dylan Nahi kurz vor Schluss (59.) für seine dritte Zeitstrafe ebenfalls Rot sah.





