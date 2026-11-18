SC Magdeburg bereitet sich auf das Champions-League-Achtelfinale gegen den dänischen Meister GOG vor. Trainer Bennet Wiegert respektiert den Ex-Spieler Manuel Zehnder als wichtige Waffe des Gegners.

Der Handball-Bundesligist SC Magdeburg steht vor einer wichtigen Hürde im Weg zur Rückkehr ins Champions-League- Final4. Das Achtelfinale führt den Rekordmeister direkt nach Dänemark zum dortigen Vierfachmeister GOG. Für die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert ist ein solider Start in dieser Runde zwingend erforderlich, um die Chancen auf den Einzug ins Halbfinale zu wahren. Der Gegner präsentiert sich dabei in einer besonders unangenehmen Konstellation für die Sachsen.

Manuel Zehnder kehrt nach Magdeburg zurück

Der entscheidende Faktor für dieses Duell ist die Person von Manuel Zehnder. Der Schweizer Nationalspieler verlässt den SC Magdeburg und kommt nun als Akteur von GOG gegen das eigene Team an. Zehnder kam im Jahr 2024 vom Bundesligisten BG Elberfeld Erlangen zum SCM. Vor diesem Wechsel hatte er während einer Leihstation bei Eisenach den Titel des Bundesliga-Torschützenkönigs errungen. Sein Wechsel nach Magdeburg war jedoch von einer schweren Verletzung überschattet.

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Im Januar 2025 riss sich Zehnder in einem Länderspiel die Bänder im linken Knie. Die Diagnose umfasste einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss sowie einen Meniskusschaden. Diese Horrorverletzung hielt den Rückraumspieler über ein Jahr lang von jeder Spielpraxis fern. Im Sommer 2026 schloss er sich dem Champions-League-Klub GOG an und kehrt nun in das Stadion seiner ehemaligen Mannschaft zurück.

Wiegert lobt Genesung des ehemaligen Schützlings

Trainer Bennet Wiegert hat keine Vorbehalte gegen den ehemaligen Teamkollegen, sondern äußert sich respektvoll über die Leistung von Zehnder. Der SC Magdeburg Coach bestätigte, dass zwischen ihm und dem Schweizer Nationalspieler weiterhin Kontakt besteht. Insbesondere in der Vorbereitungsphase auf die aktuelle Saison habe man telefoniert und geschrieben. Wiegert wollte wissen, wie es dem Spieler nach seiner langen Pause geht.

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In Dänemark läuft die Offensive von Manuel Zehnder derzeit äußerst erfolgreich. In allen sechs bisherigen Champions-League-Spielen stand er auf dem Feld und erzielte dabei 44 Tore. Wiegert betont, dass die Spielfreude nach dem Kreuzbandriss wieder vollständig zurückgekehrt sei. Er freue sich für die Entwicklung des Sportlers und sehe keine negativen Gefühle bezüglich der Trennung.

Der Trainer hebt hervor, dass Manuel Zehnder die Leistung und die Rückkehr auf das Parkett absolut verdient hat. Für Bennet Wiegert stehen der Mensch und der Athlet im Vordergrund, nicht die taktischen Überlegungen gegen einen alten Weggefährten. Er konstatiert eine sehr vielversprechende Entwicklung der Leistungskurve bei seinem ehemaligen Starspieler.

Strategische Bedeutung der Punkte aus der Vorrunde

Trotz der persönlichen Verbindung bleibt der sportliche Wettstreit im Fokus. Ein Sieg im dänischen Gastspiel ist für Magdeburg absolut verpflichtend. Die Gruppe 2 der Champions-League-Hauptrunde weist eine sehr starke Konkurrenz auf. Namhafte Gegner wie der FC Barcelona und Sporting Lissabon erhöhen den Druck auf die deutsche Mannschaft erheblich.

Als kleines Polster für die anspruchsvolle Aufgabe nehmen Bennet Wiegert und sein Team die vier Punkte aus der Vorrunde gegen den Zweiten aus dem europäischen Raum, den PGE Vive Kielce. Diese drei Siege aus der Gruppenphase dienen als Basis. Jeder weitere Punktgewinn in der Hauptrunde bringt die Mannschaft näher ans Ziel, die K.-o.-Runde zu erreichen.

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Wiegert plant, dort anzusetzen, wo die Mannschaft in der Vorrunde aufgehört hat. Die Strategie zielt darauf ab, die erarbeitete Stabilität in die neue Phase zu übertragen. Die Qualität der Liga wird durch die Begegnung mit GOG auf die Probe gestellt. Der Erfolgstrainer erwartet ein hochklassiges Handwerk.

GOG präsentiert europäischen Spitzenkader

Dem Trainer des SC Magdeburg ist die Qualität des dänischen Gegners bewusst. GOG verfügt über einen der interessantesten Kader auf dem gesamten europäischen Kontinent. Viele Spieler in den Reihen von GOG laufen auf einem Niveau, das in der Bundesliga definitiv beobachtet werden wird. Diese Einschätzung unterstreicht das Niveau des Aufeinandertreffens.

Die Konstellation der Begegnung bleibt historisch interessant. Vielleicht erleben wir in Zukunft Manuel Zehnder noch einmal auf deutscher Seite, wenn er die Karriere an einem anderen Ort fortsetzt. Bis dahin steht jedoch das unmittelbare Duell im Mittelpunkt. Die Vorbereitung auf diese spezifische taktische und psychologische Herausforderung ist der zentrale Fokus der Mannschaft im Training.