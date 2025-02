SC Magdeburg gegen MT Melsungen: Das Duell der Giganten im Live-Ticker

Der SC Magdeburg empfängt am Sonntag den Tabellenführer MT Melsungen. Die Partie wird im Free-TV auf WELT TV übertragen und auch online auf SPORTBILD.de und BILD.de kostenlos gestreamt.

Am Sonntag um 15:00 Uhr empfängt der SC Magdeburg den Tabellenführer MT Melsungen. Die Nordhessen sind auf Meisterkurs, doch nun erwartet sie mit dem Deutschen Meister eine der schwersten Prüfungen der Saison. BILD verrät Ihnen, wo Sie den Knaller live im TV & Stream sehen können. Die Partie zwischen Magdeburg – Melsungen wird im Free-TV übertragen. WELT TV zeigt das Duell live, dazu bieten SPORT BILD.de und BILD.de einen kostenlosen Stream an.

Die Nordhessen sind aktuell das Maß aller Dinge in der HBL. Mit 32:4 Punkten führt Melsungen die Tabelle souverän an. Die letzten sieben Ligaspiele wurden allesamt gewonnen, darunter das starke 30:23 gegen Göppingen am vergangenen Wochenende. Trotzdem warnt MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo (45): „In Magdeburg zu spielen, ist neben Kiel und Flensburg die schwerste Aufgabe während einer ganzen Saison. Da brauchst du schon ein fast perfektes Spiel, um zu gewinnen. Schwerer geht es kaum.“ Melsungen dominierte das Hinspiel Mitte November mit 31:23. Doch Trainer Parrondo betont vor dem erneuten Aufeinandertreffen: „Statistiken aus der Vergangenheit interessieren mich nicht.“ Für ihn zählt nur die aktuelle Form – und die spricht für seine Mannschaft. Für den amtierenden Meister läuft es aktuell nicht rund. Letzten Samstag kassierte der SCM eine deutliche 25:31-Niederlage beim THW Kiel. In den letzten sieben Bundesliga-Spielen gab es drei Niederlagen, ein Unentschieden und nur drei Siege – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Jetzt braucht Magdeburg dringend ein Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Doch ausgerechnet jetzt kommt der unaufhaltsame Tabellenführer Melsungen





