Der SC Magdeburg gewinnt die Champions League-Hauptrunde mit 36:35 beim dänischen Tabellenersten GOG. Ein medizinischer Notfall unterbrach das Spiel, doch der Sieg bleibt.

Der SC Magdeburg hat die Hauptrunde der Champions League mit einem knappen Auswärtssieg beim dänischen Tabellenführer GOG Handbold eröffnet. Das Duell endete mit einem Ergebnis von 36:35, welches die deutsche Mannschaft sich hart erkämpfen musste. Dieses Ergebnis markiert den Start in eine neue Phase des prestigeträchtigsten europäischen Hallenhandballwettbewerbs für das deutsche Top-Team.

Medizinischer Notfall verzögert Spielablauf

Das Spielgeschehen wurde in der zweiten Halbzeit für rund eine Viertelstunde vollständig unterbrochen. Diese Pause war notwendig geworden, als in der 43. Minute ein medizinischer Notfall unter den Zuschauern gemeldet wurde. Während des Eingreifens des medizinischen Personals blieben beide Mannschaften auf der Spielfläche, um sich weiterhin aufzuwärmen und taktisch fokussiert zu bleiben. Die Fans reagierten mit erleichtertem Applaus, als die Situation geklärt war und der Fortsetzungsbescheid erfolgte.

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Magdeburg dominiert Offensivspiel deutlich

In den ersten zwanzig Minuten präsentierte sich der SC Magdeburg als extrem effiziente Schützenriege. Die Mannschaft erzielte in diesem Zeitraum eine Wurfquote von exakt hundert Prozent, was im Profisport eine statistische Rarität darstellt. Erst der sechzehnte Wurfversuch, ausgeführt von Felix Claar, blieb ohne Erfolg und landete nicht im Tor. Zu diesem Zeitpunkt führte das Team von Trainer Bennet Wiegert bereits mit 15:11 Toren, was dem Coach Zufriedenheit und den Auftrag vermittelte, das Tempo beizubehalten.

GOG kämpft sich in das Spiel zurück

Den dänischen Gastgebern gelang es ebenfalls, offensive Glanzpunkte zu setzen, wobei sie bei einigen Pfostenschüssen Unglück hatten. Der deutsche Tabellenführer geriet in eine kritische Phase, als er für fast zwei Minuten in doppelter Unterzahl agieren musste. Diese Schwächephase ließ den Vorsprung schmelzen. Lucas Pellas führte GOG zurück auf 20:21 zur Pause, was in der ersten Halbzeit zu insgesamt 41 Toren führte und ein echtes Tor-Spektakel garantierte.

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Verletzung und Torgefährlichkeit der Akteure

Der SC Magdeburg sorgte sich zeitweise um Oscar Bergendahl, der einen Fuß eines Gegenspielers trat und mit dem rechten Knöchel umknickte. Er musste humpelnd das Feld verlassen und wurde auf der Bank behandelt, konnte das Spiel jedoch glücklicherweise fortsetzen. In der zweiten Halbzeit ging GOG in Überzahl mit 30:29 in Führung. Felix Claar und Omar Ingi Magnusson waren die besten Werfer der Magdeburger mit jeweils neun Toren.

Entscheidender Moment und knapper Sieg

Bis in die Schlussphase hinein blieb das Spiel extrem spannend. Zwei Minuten vor Schluss führte Magdeburg mit zwei Toren, da Magnusson zwei Fehlwürfe hatte. GOG nutzte die Chance zum Ausgleich, doch der Torhüter Kuzmanovic parierte den letzten Ball von Vilhelmsen. Dies rettete dem SC Magdeburg den knappen 36:35-Sieg, der als wichtiger Start in die Hauptrunde gilt.