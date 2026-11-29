Der SC Magdeburg besiegt den ThSV Eisenach im Derby mit 36:29. Torwart Matej Mandic sichert sich eine Vertragsverlängerung bis 2032 und glänzt mit entscheidenden Paraden.

Der SC Magdeburg setzt sich im Derby gegen den ThSV Eisenach mit einem klaren 36:29-Erfolg durch. Vor dem ersten Pfiff feierte der Verein jedoch noch ein anderes Ereignis. Torwart Matej Mandic sichert dem Team langfristig die Zukunft. Der 24-jährige kroatische Nationalspieler verlängert seinen bis 2028 laufenden Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2032. Dies bedeutet, dass der 2,05 Meter große Hüter bei Vertragsende drei Jahrzehnte alt sein wird.

Matej Mandic sichert Zukunft in Magdeburg

Die Vertragsunterzeichnung geschah mit theatralischem Inszenierung. Kurz vor Anpfiff wurde ein Video in der Getec-Arena abgespielt, in dem Matej Mandic selbst den Fans verkündet, dass er bis 2032 bleibt. Der Jubel im Stadion brach sofort aus. Diese gute Stimmung prägte jedoch nur die erste Hälfte des Spiels nicht vollständig, da die Gäste überraschend stark in die Partie starteten. ThSV Eisenach dominierte zeitweise das Geschehen und führte sogar mit drei Toren Unterschied.

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ThSV Eisenach dominiert Spielbeginn

Bereits nach zwölf Minuten stand es 6:4 für den ThSV Eisenach. Die Gäste verteidigten resolut und nutzten ihre Chancen eiskalt. Besonders unglücklich verlief der Start für den SC Magdeburg. Das junge Talent Tim Thielicke und der Routinier Philipp Weber scheiterten jeweils beim Siebenmeter. Diese Fehlversuche nutzte Eisenach, um die Führung zu halten. Erst nach 22 Minuten gelang Albin Lagergren der 10:10-Ausgleich. Die Gäste ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und übernahmen sofort wieder die Führung.

Trainer Wiegert kritisiert mangelnden Willen

SC Magdeburg Trainer Bennet Wiegert reagierte enttäuscht auf das Leistungsverhalten seiner Spieler. Er forderte mehr Wehrhaftigkeit, Tiefe und Heimspiel-Charakter. Seine emotionale Ansprache führte dazu, dass er sich energisch bei den Schiedsrichtern beschwerte und daraufhin die Gelbe Karte sah. In der Pause führte der ThSV Eisenach mit 15:14. Stephan Seitz betonte die Geduld seiner Mannschaft. Magdeburgs Elvar Örn Jonsson erkannte hingegen die Notwendigkeit, Chancen besser zu nutzen und kompakter zu verteidigen.

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SC Magdeburg dreht Spiel nach der Pause

Die Halbzeitpause erwies sich als Wendepunkt des Derby-Duels. Der Tabellenführer nutzte die Pause erfolgreich, um das Spiel umzudrehen. Bereits früh übernahm Magdeburg die Führung. Entscheidend war dabei die Leistung von Matej Mandic. Der neue XXL-Vertragsspieler brachte den SCM mit zwölf Paraden auf die Siegerstraße. Seine Reflexe und Reaktionen stabilisierten die Abwehr des SC Magdeburg massiv und verhinderten weitere Gegentore.

Deutlicher Sieg durch verbesserte Wurfquote

In der Offensive steigerte der deutsche Meister seine Effizienz drastisch. Die Wurfquote kletterte von 64 Prozent in der ersten Halbzeit auf 85 Prozent im zweiten Durchgang. Im Gegensatz dazu fiel die Quote des ThSV Eisenach auf nur noch 58 Prozent. Linksaußen Lukas Mertens traf nach 47 Minuten zum 26:22 und entschied das Spiel endgültig. Magdeburg zog davon und sicherte sich einen deutlichen 36:29-Sieg.