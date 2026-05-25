SC Magdeburg: Keine Sonderschichten auf der Couch, sondern Training und Fit bleiben

Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Bundesliga legt der SC Magdeburg seinen Fokus auf das Final4 in der Champions League. Die Spieler setzen ein Zeichen und wollen nicht zu viel frei haben, sondern trainieren und fit bleiben.

Nein zum Extra-Urlaub ! Was für die meisten Arbeitnehmer verwunderlich klingt, ist Realität beim SC Magdeburg. Für den neuen Meister der- Bundesliga geht es in den letzten zwei HBL-Spielen zwar um wenig, doch die Spieler setzen ein Zeichen.

Sie wollen noch mehr gewinnen und keine Sonderschichten auf der Couch!bei Dyn zu. Denn: Die Pause nach der Meister-Party am Donnerstag war knackig kurz: "Wir haben am Donnerstag gefeiert, einige von uns haben nur zwei, drei Stunden geschlafen.

" Mit wenig Vorbereitung ging es dann schon ins nächste Spiel: "Für meinen Körper war es nicht ohne, ich habe aber auch viel gefeiert," so Mertens. Davon ließ sich der SCM in Mannheim jedoch nichts anmerken, vielmehr wirkte die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert (44) locker und befreit. Mertens: "Dass wir dann heute so ein Spiel hinhauen, ist schon geil. Großen Respekt an die Mannschaft.

"Mit der Meisterschaft im Rücken stand sogar ein Sonderurlaub im Raum. Matthias Musche (33) bei Dyn: "Es gab Diskussionen in der Mannschaft und mit dem Trainerteam, wie wir die nächsten Tage gestalten wollen. Wir waren uns einig: Wir wollen nicht zu viel frei haben, sondern trainieren und fit bleiben.

" Lukas Mertens stimmt zu: "Diese Woche Woche wäre es vielleicht an der Zeit, ein bisschen frei zu haben. Wir als Mannschaft wollen es aber nicht - wir wollen weiter trainieren.

" Der Hintergrund: Am 13. und 14. Juni steht noch das Final4 in der Champions League an. Dort kann der SC Magdeburg Historisches schaffen und seinen Titel aus der vergangenen Saison verteidigen. Deshalb ist sich Mertens sicher: "Eine längere Pause wäre jetzt nicht gut. Den Körper dann wieder in Schwung zu bekommen, ist schwierig.





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