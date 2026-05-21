SC Magdeburg - SG Flensburg-Handewitt Meisterwerden bei DynTonight von 20 Uhr!

Sportbild macht einen Check über die Playoff-Partie und die Vorher-ejlernte Stars, die die Bundesliga und somit den Titel entscheiden werden

Heute Abend um 20 Uhr live bei Dyn/Anzeige können der SC Magdeburg und die SG Flensburg-Handewitt Meister werden! Im Titelkracher der Bundesliga stehen einige der besten Spieler der Welt gegenüber.

SPORT BILD macht einen Check über diese Duelle, die einen deutlichen Unterschied auf dem Feld machen. Der SC Magdeburg hat eine überragende Saison hinter sich und steht nur um ein Unentschieden zum Titel gegenüber SG Flensburg-Handewitt aus Schleswig-Holstein. Die SG will die Meisterparty des SCM crashen und reist mit dem Rückenwind aus fünf gewonnenen HBL-Spielen in Folge an.

Auf diese Duelle sollten Sie heute Abend besonders achten, weil es ein Duell der Spielmacher heißt: Matthias Gidsel (SC Magdeburg), Gisli Kristjansson (SC Magdeburg) und Simon Pytlick (SG Flensburg-Handewitt). Beide haben beeindruckende Zahlen: Kristjansson hat 126 Tore und 135 Vorlagen, Pytlick traf für die SG häufiger, allerdings hat er weniger Assists. Dies ist auch ein Duell der Kreisläufer: Saugstrup und Johannes Golla. Das sind dann die Tor-Matche aus Magdeburg und Flensburg-Handewitt: Gustav Jakobsen und Magnusson.





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SC Magdeburg SG Flensburg-Handewitt Mastery Bundesliga Dometic/Dyn Anzeige/Broadcast

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