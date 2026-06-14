SC Magdeburg sichert sich Bronze in der Champions League

Der deutsche Handballmeister SC Magdeburg gewinnt das Spiel um Platz drei der Champions League mit 32:26 gegen Aalborg Håndbold. Nach der Niederlage im Halbfinale zeigt das Team eine starke Reaktion und sichert sich neben der Bronzemedaille auch 150.000 Euro Preisgeld. Torhüter Matej Mandic überragt mit 13 Paraden, die Mannschaft demonstriert Fighting Spirit und SCM-Mentalität.

Trotz der verpassten Finalteilnahme zeigt sich SC Magdeburg im Spiel um den dritten Platz der Handball Champions League von seiner starken Seite. Vor 20.000 Zuschauern in der Lanxess Arena Köln gewinnt der deutsche Meister von 2025 gegen den dänischen Vertreter Aalborg Håndbold klar mit 32:26.

Nach dem 40:35 im Halbfinale gegen die Füchse Berlin, wo vor allem die Torhüterleistung nicht passte, präsentiert sich Keeper Matej Mandic diesmal in Bestform: Mit insgesamt 13 Paraden und einer Fangquote von 45 Prozent in der ersten Halbzeit ist er ein sicherer Rückhalt. Damit sichert sich Magdeburg neben dem Bronzerang auch eine Siegprämie von 150.000 Euro und kann dem enttäuschenden Halbfinale immerhin ein Stück Würde abgewinnen.

Trainer Bennet Wiegert hatte vor dem Spiel keine Patentlösung parat, aber die einfache Botschaft, alles reinzuwerfen. Das setzt das Team um. Bereits nach 20 Minuten führt der SCM mit 12:8, zur Pause sind es sogar sechs Tore Vorsprung (17:11). Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Magdeburg souverän und bringt den Sieg sicher nach Hause.

Die ungarische Abwehr-Größe Gisli Kristjánsson und die Overall-Leistung des Teams sind Schlüssel zum Erfolg. Der dänische Nationalspieler Juri Knorr von Aalborg hadert mit der statischen Angriffsleistung seiner Mannschaft. Am Rande des Spiels gibt EHF-Präsident Michael Wiederer bekannt, dass der dritte deutsche Champions League Platz an den European League Sieger MT Melsungen vergeben wird. Damit steht Melsungen als Teilnehmer der nächsten Champions League Saison fest, Magdeburg hat als Titeltäger der Vorsaison ohnehin die direkte Qualifikation.

Die Bronzemedaille ist für den erfolgsverwöhnten Rekordmeister ein wichtiger Trost nach der Halbfinalpleite und ein Zeichen der mentalen Stärke





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