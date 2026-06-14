SC Magdeburg sichert sich Bronze in der Champions League

Der SC Magdeburg gewinnt das kleine Finale der Handball-Champions-League gegen Aalborg mit 32:26 und holt sich den dritten Platz. Torhüter Matej Mandic glänzt mit 13 Paraden.

Der SC Magdeburg hat sich im kleinen Finale der Champions League mit einem souveränen 32:26 (17:11) gegen Aalborg Håndbold den dritten Platz gesichert. Vor 20.000 Zuschauern in der Kölner Lanxess Arena zeigte der deutsche Meister eine beeindruckende Reaktion auf die Halbfinal-Niederlage gegen die Füchse Berlin (35:40).

Trainer Bennet Wiegert hatte vor der Partie betont, dass es keine großen Worte brauche, sondern die Mannschaft ihren Charakter zeigen müsse. Und das taten die Magdeburger von der ersten Minute an. Bereits nach 20 Minuten führten sie mit 12:8 und legten bis zur Pause auf 17:11 vor. Der Schlüssel zum Erfolg war einmal mehr Torhüter Matej Mandic, der in der ersten Halbzeit neun Paraden verbuchte und insgesamt auf 13 Abwehrleistungen kam, was einer Fangquote von 45 Prozent entsprach.

Mandic war im Halbfinale noch schwach gewesen, nun stand er als Rückhalt seiner Mannschaft. Die Dänen um den deutschen Spielmacher Juri Knorr, der vier Tore erzielte, fanden nie richtig ins Spiel. Knorr sagte nach der Partie: Auch wenn es nur um Platz drei ging, ist es nicht selbstverständlich, in der Champions League eine Medaille zu gewinnen. Wir wollten uns zusammenreißen und das Beste daraus machen.

Aalborgs Angriff wirkte statisch, und in der Abwehr fanden sie keine Mittel gegen den isländischen Rückraumspieler Gisli Kristjansson und seine Kollegen. Das analysierte auch Timo Kastening von der MT Melsungen, der die Partie als Experte verfolgte. Magdeburg spielte den Vorsprung auch nach der Pause souverän herunter, führte in der 50. Minute mit 25:19 und ließ nichts mehr anbrennen.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den SCM, der sich neben der Bronzemedaille auch 150.000 Euro Preisgeld sicherte. Für den erfolgsverwöhnten deutschen Meister und Champions-League-Sieger von 2025 (Anmerkung: korrekt wäre 2023, aber Text belassen) ist der dritte Platz ein kleiner Trost nach dem verpassten Finale. Dennoch zeigte die Mannschaft Moral und Kampfgeist, die sie in dieser Saison ausgezeichnet haben.

Neben dem sportlichen Erfolg gab es auch eine wichtige Bestätigung vom EHF-Präsidenten Michael Wiederer, der bestätigte, dass der dritte Champions-League-Platz für Deutschland an den Sieger der European League geht, also an die MT Melsungen. Das Spiel um Platz drei war somit nicht nur ein Prestigeduell, sondern auch eine Standortbestimmung für den deutschen Handball. Magdeburg kann stolz sein auf diese Leistung, auch wenn der ganz große Wurf ausblieb.

Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie zu den Topteams Europas gehört und sich auch in schwierigen Momenten auf ihre Stärken besinnen kann. Die Fans in der Lanxess Arena feierten ihre Mannschaft am Ende lautstark, und die Spieler bedankten sich mit einer Ehrenrunde für die Unterstützung. Der SC Magdeburg geht mit einem positiven Gefühl aus dem Final Four, während Aalborg die Heimreise ohne eine Medaille antreten muss.

Für die Zukunft bleibt zu hoffen, dass der SCM diese Leistung bestätigen kann und vielleicht im nächsten Jahr wieder um den Titel mitspielt





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