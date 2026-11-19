Der SC Magdeburg beginnt die EHF Champions League Hauptrunde am Donnerstag mit einem Auswärtsspiel gegen den dänischen Verein GOG in Kolding. Hier finden Sie alle Infos zur TV-Übertragung.

Der SC Magdeburg setzt seine erfolgreiche Serie in der EHF Champions League fort und tritt am kommenden Donnerstag im ersten Gruppenspiel der Hauptrunde beim dänischen Verein GOG in Kolding an. Das Spiel beginnt um 18.45 Uhr, nachdem das Team zuvor in der Bundesliga und in der Gruppenphase dominante Leistungen gezeigt hat. Trainer Bennet Wiegert und sein Kader wissen um die Bedeutung des Auftakts, da jeder gesammelte Punkt entscheidend für den Einzug in die K.-o.-Runde ist. Der Verein aus Magdeburg will die nach der perfekten Gruppenphase entstandene positive Stimmung nutzen, um den ersten wichtigen Schritt in der neuen Phase der europäischen Elitewette zu gehen.

Startbedingungen und Gruppenkonstellation

Die Magdeburger starten mit vier Punkten in die Hauptrunde, was exakt der gleichen Punkteausbeute entspricht wie die anderen favorisierten Teams der Sechsergruppe, darunter FC Barcelona und Sporting Lissabon. Da nur die ersten vier Mannschaften der Gruppe direkt in das Viertelfinale einziehen, ist der Druck auf die ersten Spiele enorm. Das Verständnis im Team ist klar: Jeder erreichte Punkt im weiteren Verlauf der Hauptrunde bringt das Team näher an das gesteckte Ziel, die Knockout-Phase zu erreichen. Trainer Bennet Wiegert stuft die Gruppe als hochspannend ein und nennt Magdeburg, Barcelona und Sporting als die wahrscheinlichen Favoriten, die hart um das Weiterkämpfen werden.

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Trainer respektiert starken dänischen Gegner

Trotz der Favoritenrolle zeigt sich Bennet Wiegert sehr respektvoll gegenüber dem Gegner GOG. Der Trainer beschreibt den dänischen Kader als einen der interessantesten in ganz Europa, von dem in Zukunft mit Sicherheit noch einige Akteure in der Bundesliga spielen werden. Er warnt davor, GOG als schwach zu unterschätzen, da diese Mannschaft jede andere Equipe im Turnier schlagen kann. Diese Warnung ist nicht unbegründet, da GOG zwar selbst nach zwei Niederlagen gegen Sporting aktuell ohne Zähler dasteht, aber dennoch gefährlich ist. Die Magdeburger dürfen daher keinen Punktverlust hinnehmen, wenn sie den Kurs auf das Viertelfinale halten wollen.

Historie und aktuelle Formkurve

Ein historischer Vergleich unterstreicht die Ambitionen der Magdeburger, die am Donnerstag erneut gegen Kolding antreten. Schon im Vorjahr trafen die beiden Teams in der Vorrunde der Champions League aufeinander, wobei der SC Magdeburg beide Partien damals deutlich für sich entscheiden konnte. Diese Vergangenheitserfahrung gibt dem Team Sicherheit, doch die aktuelle Situation ist eine völlig andere. Während Magdeburg nach Siegen gegen den FC Kielce mit vier Punkten in die neue Runde geht, kämpft GOG um den ersten Erfolg. Die Dynamik im Spiel wird sich dadurch deutlich unterscheiden, da der Gastgeber unter Druck steht und die Gäste als klare Außenseiter in die Partie gehen.

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Medienrechte und Übertragungsmöglichkeiten

Für die Fans gibt es keine Free-TV-Übertragung des Spiels, da die Rechte exklusiv beim Streaming-Dienst Dyn liegen. Die Übertragung beginnt dort bereits zehn Minuten vor dem offiziellen Spielbeginn um 18.45 Uhr, sodass Zuschauer den Aufbau und die Vorberichterstattung live verfolgen können. Zusätzlich zum Livestream bietet SPORTBILD einen Live-Ticker an, der über jede wichtige Aktion im Spiel informiert. Diese Medienangebote stellen sicher, dass die Anhänger des SC Magdeburg die Partie auch aus der Ferne in Dänemark intensiv begleiten können, selbst wenn kein klassisches Fernsehsignal verfügbar ist.

Fazit und Ausblick auf das Viertelfinale

Das Spiel bei GOG ist der erste reale Test für die Magdeburger in der Hauptrunde und entscheidet mit über die weitere Strategie im Saisonverlauf. Ein Sieg würde nicht nur die Tabelle stabilisieren, sondern auch das psychologische Übergewicht gegenüber den direkten Konkurrenten wie Barcelona und Sporting festigen. Die Herausforderung liegt darin, die Konstanz aus der Bundesliga und der Vorrunde auf den Platz in Kolding zu übertragen. Die Erwartungshaltung ist hoch, und das Team muss beweisen, dass es die theoretischen Favoritenpositionen auch in harten Auswärtsspielen in praktische Punkte umwandeln kann, um am Ende der Gruppe die Plätze für das Viertelfinale zu sichern.