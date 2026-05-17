SC Magdeburg sucht neues Gesicht für Maskottchen Till Eulenspiegel

Der Erfolgsklub SC Magdeburg sucht für die Saison 2026/27 eine motivierte Person, die das legendäre Maskottchen Till Eulenspiegel verkörpert und die Stimmung in der GETEC Arena anheizt.

Der SC Magdeburg, ein wahrer Gigant im europäischen Handball und amtierender Champions-League-Sieger, steht vor einer personellen Veränderung, die weit über das sportliche Geschehen auf dem Spielfeld hinausgeht.

Seit dem Jahr 2011 gibt es in der GETEC Arena eine feste Instanz, die für Heiterkeit, Energie und eine Prise Schalk sorgt: das Maskottchen Till Eulenspiegel. Diese Figur ist weit mehr als nur ein Kostüm; sie ist eine lebendige Hommage an eine historische Legende der Stadt Magdeburg. Till Eulenspiegel, der umherstreifende Schelm aus dem 14. Jahrhundert, ist bekannt dafür, dass er sich oft dumm stellte, um in Wahrheit seine Gerissenheit und Intelligenz unter Beweis zu stellen.

Durch seine zahlreichen Streiche spiegelte er den Menschen ihre eigenen Schwächen vor und wurde so zu einem Symbol für kritischen Geist und Humor. Eine besonders bekannte Sage erzählt davon, wie Eulenspiegel einmal versuchte, vom Erker des Magdeburger Rathauses zu fliegen. Als die neugierige Menge unter ihm zusammenkam, erkannte er die Absurdität der Situation und rief den Menschen zu, dass er zwar Narren in der Welt vermutet habe, nun aber sehe, dass die gesamte Stadt voller Narren sei.

Er fragte rhetorisch, wie er fliegen sollte, da er schließlich weder eine Gans noch ein Vogel sei. Diese Anekdote unterstreicht den Geist der Figur, die bis heute tief in der kulturellen Identität der Region verwurzelt ist und nun auch die Fans des Handballklubs begeistert. Doch nun steht ein Wechsel an, denn die Person, die bisher die Rolle des Eulenspiegels ausfüllte, wird am Ende der aktuellen Saison ihren Abschied nehmen.

Damit die Tradition des Schalken in der Halle nicht abreißt, sucht der Verein nun mit Hochdruck nach einer engagierten Nachfolge für die Spielzeit 2026/27. In der offiziellen Ausschreibung auf der Homepage des Klubs wird deutlich, dass es sich hierbei nicht um eine bloße Nebenbeschäftigung handelt, sondern um eine Aufgabe mit großer emotionaler Bedeutung. Die gesuchte Person soll nicht nur im Kostüm erscheinen, sondern die Rolle wirklich ausfüllen und gemeinsam mit den Anhängern für eine elektrisierende Atmosphäre sorgen.

Es geht darum, die Halle zum Mitfiebern zu bringen, jeden Treffer mit Leidenschaft zu feiern und jene Gänsehaut-Momente zu kreieren, die einen Heimspielbesuch so besonders machen. Das Maskottchen fungiert als Brücke zwischen den Spielern auf dem Feld und den Menschen auf den Tribünen. Es ist der emotionale Anker, der besonders für jüngere Zuschauer den Einstieg in die Welt des Profisports erleichtert und die Verbundenheit zum Verein stärkt.

Die Anforderungen an die neue Besetzung sind entsprechend hoch, da die Arbeit im Kostüm körperlich und mental fordernd ist. Wer als Till Eulenspiegel glänzen möchte, muss über eine außerordentliche Portion Energie, gute Laune und einen ausgeprägten Teamgeist verfügen. Körperliche Fitness ist unerlässlich, da die Bewegungen im schweren Kostüm anstrengend sind und eine hohe Ausdauer erfordern, um über die gesamte Spieldauer hinweg präsent zu bleiben.

Zudem wird eine hohe Zuverlässigkeit und zeitliche Flexibilität an den jeweiligen Spieltagen erwartet, da die Vorbereitungen und Einsätze oft eng getaktet sind. Die Freude am Umgang mit Menschen und ein Talent für Animation und Unterhaltung stehen im Vordergrund. Als Gegenleistung bietet der Verein neben einer kleinen finanziellen Entlohnung einen unbezahlbaren Vorteil: Die Möglichkeit, ganz nah am Geschehen zu sein und die packenden Spiele eines der erfolgreichsten Handballteams der Welt kostenlos live zu erleben.

Interessenten, die glauben, dass sie den Geist des Eulenspiegels perfekt verkörpern können, werden gebeten, sich direkt per E-Mail an den Verein unter kontakt@sc-magdeburg.de zu wenden. Es bleibt spannend, wer künftig das Gesicht des Schalken wird und wie diese Person die Leidenschaft der Fans in der GETEC Arena weiter befeuern wird





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