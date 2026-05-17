SC Magdeburg sucht Till Eulenspiegel-Ersatz: Fanjob mit Gänsehaut-Momenten

Der SC Magdeburg sucht nach einem neuen Till Eulenspiegel, das Maskottchen, das die Zuschauer begeistert. Für Heimspiele in der GETEC Arena sucht der Klub eine engagierte und motivierte Person, die in die Rolle schlüpft und gemeinsam mit den Fans für beste Atmosphäre sorgt.

Das ist ein Traumjob für jeden Fan des SC Magdeburg! Seit 2011 bespricht das Maskottchen Till Eulenspiegel die Zuschauer des amtierenden Champions-League-Siegers und dem Fast-Meister der Bundesliga.

Diese Figur ist ein umherstreifender Schalk aus dem 14. Jahrhundert, der sich dumm stellte, tatsächlich aber gerissen war und seinen Mitmenschen immer neue Streiche spielte. Einer Sage nach wollte er einst in Magdeburg vom Erker des Rathauses fliegen. Als sich die Menschenmasse davor versammelte, soll er ihnen zugerufen haben: "Ich meinte, es gäbe Narren in der Welt außer mir.

Nun sehe ich hier die ganze Stadt voller Narren. Wie sollte ich fliegen können? Ich bin doch weder Gans noch Vogel!

" Das hinterließ offenbar bis heute bleibenden Eindruck. Damit die Geschichte des Maskottchens weiter geht, sucht der SC Magdeburg nun dringend nach Ersatz. Denn die Dame, die zuletzt im Kostüm steckte, hört am Saisonende auf. Auf der Homepage heißt es dazu: "Für unsere Heimspiele in der GETEC Arena suchen wir zur neuen Saison 2026/27 eine engagierte und motivierte Person, die in die Rolle unseres Maskottchens schlüpft und gemeinsam mit unseren Fans für beste Atmosphäre sorgt.

" Und weiter: "Du wärst nicht nur dabei – du wärst mittendrin! Du bringst die Halle zum Mitfiebern, feierst jeden Treffer mit den Fans und sorgst dafür, dass aus Heimspielen echte Gänsehaut-Momente werden.

" Über den möglichen Verdienst teilt der Klub nichts mit. Aber es gibt natürlich auch eine kleine Entlohnung dafür. Wichtiger ohnehin: Dafür ist man als Till Eulenspiegel ganz nah dran am Geschehen und kann alle großen Spiele des Erfolgsklubs kostenlos live verfolgen. Doch es gibt Voraussetzungen für den durchaus anstrengenden Job: Freude am Umgang mit Menschen, gute Laune, Energie und Teamgeist, Zuverlässigkeit, Spaß an Unterhaltung und Animation, körperliche Fitness für Einsätze im Kostüm und zeitliche Flexibilität an Spieltagen.

Trifft das alles zu, kann man sich direkt beim Klub bewerben: kontakt@sc-magdeburg.de





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