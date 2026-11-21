SC Magdeburg übernimmt die Tabellenführung nach dem Sieg gegen Flensburg. Trainer Bennet Wiegert freut sich über die Rolle des Gejagten vor dem Spiel in Hamburg.

Der SC Magdeburg hat nach dem erfolgreichen Spitzenspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt die Tabellenspitze der Handball Bundesliga übernommen. Trainer Bennet Wiegert begrüßt die Position und sieht seine Mannschaft in einer idealen Ausgangslage für die anstehenden Aufgaben. Das nächste Spiel steht am kommenden Sonntag beim HC Hamburg an. Die aktuelle Tabellenkonstellation ergibt sich aus der Kombination des eigenen Erfolgs und der Niederlage des Vor-Wochen-Ersten.

Tabellenspitze durch Sieg und Konter

Die Wende auf der Tabellenbank erfolgte durch ein klares 37:29 für den SCM gegen die SG Flensburg-Handewitt. Parallel dazu verlor der bisherige Tabellenführer, der Kieler THV, mit 25:28 gegen die Füchse Berlin. Diese beiden Ergebnisse sorgten für ein Durcheinander an der Tabellenspitze. Magdeburg nutzt den Moment, um als Nummer eins die Führung zu übernehmen. Bennet Wiegert betont, dass sich diese Position die Mannschaft hart erarbeitet hat.

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Wiegert bevorzugt Rolle des Gejagten

Bennet Wiegert stellt sich bewusst gegen die Strategie, lieber in der zweiten Reihe zu starten. Er äußert klar, dass er es vorzieht, gejagt zu werden, statt selbst zu jagen. Diese mentale Einstellung soll die Motivation im Team steigern. Der Trainer warnt jedoch davor, die Euphorie zu sehr einzudämmen. Er möchte keinen Druck aufbauen, der die Freude über den Erfolg trüben könnte. Stattdessen soll das Momentum positiv genutzt werden.

Negative Seiten der Tabellenführung

Die Tabellenführung bringt für den SC Magdeburg auch unerwünschte Begleiterscheinungen mit sich. Bennet Wiegert weiß aus Erfahrung, dass Gegner nun mit erhöhtem Druck antreten werden. Jeder Gegner in jeder Halle wird versuchen, den neuen Führenden zu schlagen. Diese psychologische Komponente ist dem dreimaligen Meistertrainer bestens bekannt. Er erwartet, dass die Gegner besonders motiviert und enthusiastisch sind, um den SC Magdeburg im kommenden Auswärtsspiel zu bezwingen.

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Defensive bleibt das definierende Merkmal

Trotz der starken Offensive sieht Bennet Wiegert die Defensive als das eigentliche Prunkstück seines Teams an. Viele Beobachter konzentrieren sich auf die Angriffsarbeit, doch der Trainer definiert Magdeburg primär als Abwehrmannschaft. Die Struktur beginnt bei der Abwehr und den Torhütern. Erst daraus resultiert das schnelle Tempospiel, das zu weiteren Toren führt. Die Trainingszeit liegt deutlich schwerer auf der Abwehrarbeit als auf den Angriffsschemata.

Vorbereitung auf das Spiel gegen den HC Hamburg

Der Fokus liegt nun auf der Vorbereitung für das Auswärtsspiel am Sonntag gegen den HC Hamburg. Das Ziel ist es, die Defensive auch unter erhöhtem Druck aufrechtzuerhalten. Bennet Wiegert will verhindern, dass die Gegner den SC Magdeburg durch Übermut besiegen. Die Mannschaft muss die eigene Intensität halten und die gewonnene Tabellenführung verteidigen. Die Kombination aus starker Abwehr und schnellem Übergangsspiel soll der Schlüssel zum Erfolg in Hamburg sein.