Der Torhüter Matej Mandic bleibt dem SC Magdeburg bis 2032 treu. Die vorzeitige Vertragsverlängerung sichert die Zukunft im Tor und krönt eine erfolgreiche Saison.

Der SC Magdeburg hat einen entscheidenden Schritt zur Sicherung der sportlichen Zukunft unternommen und den Torwart Matej Mandic vorzeitig bis 2032 an den Verein gebunden. Die 24-jährige kroatische Nationalmannschaftsspielerin und Leistungsträgerin im Kader des Tabellenführers der Handball-Bundesliga hatte bereits einen laufenden Vertrag bis 2028, doch die vorzeitige Vertragsverlängerung wird von beiden Seiten als strategisch sinnvolle Maßnahme gewürdigt. Dieser Schritt unterstreicht den herausragenden Stellenwert, den Mandic in der aktuellen Spielzeit für den deutschen Spitzenklub erlangt hat.

Strategischer Gewinn für Tor und Verein

Die Notwendigkeit einer Verstärkung im Tor entstand im vergangenen Sommer, als der Stammkeeper Sergey Hernandez den SC Magdeburg verließ und nach Barcelona wechselte. Um das Vakuum sofort zu schließen, verpflichtete der Verein den Top-Torwart Dominik Kuzmanovic aus Gummersbach als direkten Ersatz. Ursprünglich hatte Matej Mandic lediglich die Rolle des zweiten Mannes im Tor inne, doch seine Leistungen haben diese Hierarchie schnell und nachhaltig verändert. Durch überzeugende Auftritte hat sich der 2,05-Meter-Riese den unangefochtenen Stammplatz erkämpft und gilt nun als einer der größten Gewinnern der gesamten Saison auf Seiten des SC Magdeburg.

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Aus Sicht des Vereins ist die Bindung des Leistungsträgers bis zum Jahr 2032 eine logische Konsequenz seiner konstant hohen Qualität. Für Mandic öffnet sich zudem ein lukratives Fenster: Er steht plötzlich im Rampenlicht einer der besten Mannschaften der Welt, kann in den kommenden Jahren eine Vielzahl an Titeln gewinnen und sichert sich dadurch bessere Konditionen als in seinem ursprünglichen Vertrag vorgesehen. Diese Konstellation schafft eine Win-Win-Situation, die beide Parteien langfristige Planungssicherheit und sportlichen Erfolg verspricht.

Positive Entwicklung nach Transfer aus Zagreb

Matej Mandic kam im Jahr 2025 aus Zagreb nach Magdeburg und lieferte in seiner ersten Saison bereits eine beeindruckende Abrechnung. Er half dem SC Magdeburg unmittelbar dabei, die deutsche Meisterschaft zu erringen, was seinen hohen Beitrag zum Mannschaftserfolg unterstreicht. Auf internationaler Bühne zeigte er sich ebenfalls in Bestform, als er mit der kroatischen Auswahl bei der Europameisterschaft 2026 die Bronzemedaille gewann. Mit insgesamt 42 Länderspielen für Kroatien积累了 er zudem wertvolle Erfahrung, die er nun in das Clubteam einbringt.

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In seiner persönlichen Bilanz äußerte Mandic seine Begeisterung über die Verlängerung. Er betonte, dass er nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen des Vereins schnell davon überzeugt war, dass dies der beste Schritt für seine weitere Entwicklung ist. Der Torwart freute sich darüber, die Kabine mit so besonderen Spielern und Menschen teilen zu können, und verwies darauf, dass er jeden Tag viel von seinen Teamkollegen lernt. Seine Freude ist somit groß, seinen Weg mit dem SC Magdeburg fortzusetzen.

Torhüter-Duo als Fundament der Zukunft

Bennet Wiegert, Trainer und Geschäftsführer Sport beim SC Magdeburg, würdigte die Entscheidung zur Vertragsverlängerung ausdrücklich. Er merkte an, dass Matej Mandic bei den Magdeburgern schnell gezeigt habe, welche einzigartigen Qualitäten er besitzt. Wiegert hob hervor, dass Mandic nicht nur ein großes sportliches Potenzial mitbringt, sondern sich zudem durch seinen Ehrgeiz und seinen ausgeprägten Titelhunger auszeichnet. Auch abseids des Spielfelds betrachtet Wiegert ihn als wichtigen Teil der Mannschaft, was die vorzeitige Bindung langfristig gerechtfertigt.

Der sportliche Leiter ist sich sicher, dass Mandic gemeinsam mit Dominik Kuzmanovic in den kommenden Jahren ein starkes Torhüter-Duo bilden wird. Dieses Paar soll dem Team den nötigen Rückhalt geben, um die ambitionierten Ziele des SC Magdeburg zu erreichen. Wiegert verdeutlichte, dass sie gemeinsam noch viel vorhaben und die Konstanz im Tor eine wesentliche Voraussetzung für den weiteren Höhenflug der Mannschaft ist. Die Vereinbarkeit beider Torhüter scheint nun perfekt gelingen zu können, was die Aufstellung des Tabellenersten weiter stabilisiert.