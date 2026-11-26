Der SC Magdeburg gewinnt gegen Sporting Lissabon, doch Omar Ingi Magnusson, Antonio Serradilla und Felix Claar fehlen. Neuer Schmerz: Philipp Weber verletzt sich schwer. Das Ost-Derby wartet.

Der SC Magdeburg hat die Partie gegen Sporting Lissabon in der Champions League zwar mit 36 zu 35 gewonnen, doch der Erfolg wurde durch eine dramatische Serie von Personalsorgen überschattet. Trainer Bennet Wiegert muss nun mit erheblichen Ausfällen im Kader rechnen, die die Aufstellung für das entscheidende Ost-Derby am Sonntag massiv erschweren. Während Omar Ingi Magnusson und Antonio Serradilla bereits länger ausfielen, trat kurzfristig Felix Claar aus dem Spieltagskader.

Ausfälle im Aufstellungsspiel

Dem SC Magdeburg fehlten vor dem Anpfiff zwei konstante Leistungsträger. Omar Ingi Magnusson, der mit 72 Toren in der laufenden Bundesliga-Saison der beste Werfer des Elbe-Klubs ist, fällt mehrere Wochen aus. Er hatte sich bereits in der vergangenen Woche beim 36:35-Sieg gegen GOG verletzt. Gleichzeitig fehlt Abwehrspezialist Antonio Serradilla, der seine Verletzung bei einem Testspiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Dänemark zuzog, nachdem er davor umfangreiche Spielzeit erhalten hatte.

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Felix Claar bricht kurzfristig aus

Noch vor dem Spiel gegen Sporting Lissabon musste Offensiv-Ass Felix Claar kurzfristig passen, obwohl er eigentlich im Spieltagskader stand. Trainer Bennet Wiegert erklärte, dass Claar am Morgen noch im Training gewesen sei, sich jedoch zunehmend unwohl gefühlt habe. Wiegert hatte Hoffnungen gehegt, ihn spielfähig zu machen, doch Claar erschien am Tag des Spiels nicht. Das Führen seines Namens auf dem Spielprotokoll war somit keine taktische Maßnahme, sondern ergab sich aus den Umständen des Tages.

Schweres Foul gegen Philipp Weber

Als der Sieg bereits lange feststand, verschärfte sich die Lage für den Verein durch eine brutale Szene. Der Rückraum-Joker Philipp Weber stürzte nach einem Wurfversuch schwer auf den Rücken. Der portugiesische Spieler Gassama Cissokho von Sporting Lissabon erhielt dafür die Rote Karte. Trainer Bennet Wiegert beschwerte sich lautstark über das Foul kurz vor Schluss und bekam dafür die Gelbe Karte zu sehen. Auch nach Abpfiff zeigte Wiegert kein Verständnis für die Art des Fouls.

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Befürchtungen für das Ost-Derby

Wiegert betonte, dass das Team keine weiteren Verletzungen mehr vertragen könne. Philipp Weber war insbesondere wegen der Ausfälle von Felix Claar und Omar Ingi Magnusson für die Attacke unverzichtbar. Der Routinier brauche keine lange Anlaufzeit und sei offensiv extrem gefährlich, was er mit drei eigenen Treffern bewies. Der Trainer äußerte Sorge um die Genesung von Weber und erklärte, er möchte seine Spieler zukünftig besser schützen können.

Kalender eng und Derby droht

Die Personalsorgen treffen den SC Magdeburg zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt im engen Terminkalender. Bereits am Sonntag um 18 Uhr steht das Ost-Derby gegen den ThSV Eisenach an. Dieses Spiel wird live bei Dyn ausgestrahlt. Bennet Wiegert gab zu, dass die heutigen physischen Belastungen und das schwere Foul an Weber die Vorbereitung auf diesen wichtigen Kracher im Osten Deutschlands nachhaltig beeinflussen werden. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Zustand von Weber in den kommenden Tagen entwickelt.